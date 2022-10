HBO Max defiende escenas oscuras de House of The Dragon

Una de las series más relevantes de HBO Max en los últimos tiempos es la de House of The Dragon, la cual es una especie de spin off para Game of Thrones, ya que sucede muchos años antes de dicha trama. Y ahora, con la emisión del séptimo episodio al fin se hicieron notar las primeras críticas negativas al programa, sobre todo por su iluminación escasa.

Mediante la plataforma de Twitter, los usuarios se quejaron por la excesiva oscuridad del capítulo, con transiciones en las que no se alcanzaba a ver nada, y ante esto la plataforma le contestó a los usuarios. Se mencionó que la iluminación baja se debe a cuestiones creativas de los productores, por lo que no existió ningún tipo de error en la edición.

Hi Stephen! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL

— HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022