Twitter cobrará $20 dólares a cuentas verificadas

Twitter ha comenzado una nueva era. Con Elon Musk ahora a cargo de la red social, algunas cosas van a cambiar. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que el primer mandato del nuevo dueño es aumentar el precio de Twitter Blue, con el cual ahora podrás pagar para tener la preciada marca azul que verifica tu perfil.

De acuerdo con The Verge, Twitter Blue, el servicio de suscripción de esta plataforma, planea ofrecer la opción de verificar automáticamente tu perfil, otorgando así la marca azul. Sin embargo, esto también significa que el pago mensual aumentará de los $4.99 dólares actuales, a $19.99 dólares.

Si el sustancial aumento no fuera suficiente, Musk ha declarado que si los empleados no logran cumplir con esta tarea para el 7 de noviembre de 2022, serán despedidos, algo que no da una buena primera impresión del nuevo jefe de la compañía.

De esta forma, se espera que Twitter Blue logre generar, por lo menos, la mitad de los ingresos que obtiene la red social por parte de anuncios en estos momentos. Esta es solo una de las promesas que hizo Musk previo a la adquisición de la compañía. El otro gran objetivo del nuevo jefe es eliminar a los bots de la red social.

Solo nos queda esperar al próximo 7 de noviembre para ver si el plan de aumentar el precio de Twitter Blue sustancialmente logra tener éxito, o si dentro de unos días reportamos el despido de varios empleados. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la compra de Musk aquí. De igual forma, Nibellion abandona esta plataforma.

Nota del Editor:

El precio es ridículo. Si bien obtener una marca azul es algo complicado, tampoco es algo que valga la pena pagar $20 dólares al mes. Aunque la plataforma tiene varios problemas, este nunca fue uno de los principales, y es raro que esta sea la primera gran iniciativa del nuevo dueño.

