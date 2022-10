Nibellion abandona Twitter de forma definitiva

Hoy es un día algo triste para los videojuegos. En un movimiento que podría parecer inesperado, Nibellion, una de las fuentes más confiables en esta industria, ha decidido cerrar su cuenta de Twitter, y parece que sus días de cobertura han llegado a su fin, esto como una consecuencia del reciente control de Elon Musk en la plataforma, así como un fracaso en su Patreon.

Por medio de sus redes sociales, Nibellion, de quien se desconoce por completo su verdadera identidad, reveló que la situación en la que se encuentra actualmente lo ha llevado a dejar Twitter, y dejar de cubrir información relacionada con los videojuegos, al menos en esta plataforma. Esto fue lo que comentó al respecto:

Al respecto, Nibellion ofrece dos razones por las cuales deja Twitter. La primera de estas tiene que ver con el soporte de Patreon. Hace tiempo, el usuario abrió un Patreon como una forma de monetizar, lo que parecía ser, un cambió a tiempo completo en la cobertura de videojuegos en Twitter. Sin embargo, con menos de mil personas ofreciendo entre $1 y $3 dólares al mes, parece que esta iniciativa no resultó tener el éxito que se buscaba.

“Desafortunadamente, no pude crear un Patreon interesante y sostenible, lo cual es evidente en la cantidad de Patronos que se estancaron durante el primer fin de semana y la primera (de muchas) promesas que se eliminaron durante la primera semana.

Calculé mal el valor de mi actividad en Twitter y me doy cuenta de que no vale la pena apoyarla por sí sola para la gran mayoría de las personas. No soy yo quien es popular, pero es ese trabajo el que es útil. No es valioso por sí mismo, sino un ahorro de tiempo cómodo, y lo entiendo ahora”.