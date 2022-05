No, el remaster de Bloodborne no se ha confirmado

Desde hace tiempo se ha rumoreado que una remasterización de Bloodborne para PS5, similar a lo que vimos con Demon’s Souls, estaría en desarrollo. Sin embargo, esto no se ha confirmado y, aunque las esperanzas mueren al último, parece que PlayStation no tiene la intención de hacer realidad este sueño. Pese a esto, un reciente tweet ha causado conmoción en Twitter, ya que asegura que la remasterización de Bloodborne es real.

Recientemente, la cuenta de NIbellion en Twitter señaló que la remasterización de Bloodborne es real, y llegará a PS5 en agosto de 2022, mientras que los usuarios de PC tendrán que esperar hasta el segundo cuarto de 2023 para disfrutar de este título. De igual forma, se asegura que esta versión correrá a 60fps, contará con 4K nativo, y tendrá Ray-tracing. Bluepoint Games está a cargo del proyecto, con Nixxes Software ofreciendo soporte. Esto, para la sorpresa de muchos, es información falsa que se ha vuelto bastante popular en la última hora.

Bloodborne remastered is coming to PS5 in August 2022 and PC in Q2 2023 “It comes with a wide range of enhancements including 60 FPS, native 4K resolution, and Ray traced reflections” Bluepoint Games is leading the development with Nixxes Software.https://t.co/XlBMrfM453 pic.twitter.com/Kr1BaXFNGa — Nibel (@Nlbellion) May 30, 2022

Esta cuenta no es el Nibellion que todos conocemos, sino NIbellion, un usuario que ha copiado el perfil del insider, pero no cuenta con su misma reputación. Junto a esto, el sitio al que se vincula esta noticia es una publicación del PlayStation Blog que data de 2015. Incluso la verdadera cuenta de Nibellion se ha burlado de este suceso, y asegura que no posee información sobre la remasterización de Bloodborne.

No, I do not have any Bloodborne news for you today — Nibel (@Nibellion) May 30, 2022

Lo interesante, es que esta información falsa surge la misma semana en la que un nuevo State of Play está planeado. ¿Acaso esta es una visión del futuro? A menos que PlayStation confirme que no existe la remasterización de Bloodborne, las esperanzas son lo último que mueren.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo State of Play aquí. De igual forma, parece que un nuevo PlayStation Experience podría estar en desarrollo.

Nota del Editor:

Parece que nadie sabe exactamente qué sucede con Bloodborne. Aunque no se descarta la posibilidad de una remasterización para el PS5, también hemos escuchado a insiders asegurando que este trabajo no existe. Todo y nada es una posibilidad en estos momentos.

Vía: NIbellion