Ryan Karazija, líder de Low Roar, ha fallecido

Todos aquellos que han jugado Death Stranding probablemente logren reconocer el nombre de Low Roar, banda de Islandia de post-rock/electrónica, la cual cuenta con múltiples canciones en el soundtrack del juego de Hideo Kojima. Lamentablemente, recientemente se reveló que Ryan Karazija, el líder de este grupo, ha fallecido.

Por medio de sus redes sociales, la banda reveló el lamentable fallecimiento de Karazija a los 40 años de edad. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Por su parte, Kojima también emitió un mensaje relacionado con este triste suceso.

I heard the news. I can't believe it. I don't want to believe it. Without Ryan, without you and your music, Death Stranding would not have been born. Your music will live forever in this world and in me. Thank you. Rest in peace.

Low Roar Ryan Karazija (1982-2022) pic.twitter.com/buzBwtBHvr

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 29, 2022