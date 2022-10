Phil Spencer reconoce la falta de juegos en Xbox

No es un secreto que la oferta de Xbox Game Studios a lo largo de 2022 no ha sido la más grande en la industria. En total, solo cinco juegos han sido publicados por esta compañía, de los cuales solo Pentiment, título de Obsidian que estará disponible en un par de días, es completamente nuevo. Esto es algo de lo que no solo el público ha notado, sino que Phil Spencer, jefe de Xbox, también es consciente.

En una plática en el programa de Same Brain, Spencer acepta que la oferta de 2022 no fue tan fuerte como se esperaba, pero promete que el próximo año será mucho mejor. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Una cosa que definitivamente hemos escuchado alto y claro es que ha pasado demasiado tiempo desde que lanzamos lo que la gente diría que es un gran juego propio. Podemos tener nuestras excusas con Covid y otras cosas, pero al final sé que la gente invierte en nuestra plataforma y quiere tener grandes juegos. Estamos entusiasmados con 2023 y hemos hablado de los juegos que se avecinan. Esos juegos están funcionando bien [y] estamos fuera de lo que Covid hizo con el programa de producción. Y como industria, tenemos menos juegos en estas vacaciones de los que hemos tenido en mucho tiempo, cuando solo piensas en los lanzamientos. Se acerca Call of Duty, se acerca God of War, lo cual es genial, Nintendo ha tenido un buen año. Pero en general diría que hemos sido un poco ligeros. Pero miro hacia 2023 y hay una gran lista de juegos por venir que me emociona. Conseguir nuestros primeros juegos propios de Xbox reales de Bethesda, enviarlos con Redfall y Starfield, será muy divertido”.

A lo largo de 2022, Xbox Game Studios nos entregó As Dusk Falls, una expansión de Forza Horizon 5, un relanzamiento de Age of Empires, Grounded, el cual estuvo por dos años en acceso anticipado, y se espera que Pentiment esté disponible el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, el próximo año no solo veremos el lanzamiento de Starfield, el siguiente gran proyecto de Bethesda, sino que la compañía promete más sorpresas.

En temas relacionados, Spencer vuelve a hablar sobre la exclusividad de Call of Duty en Xbox. De igual forma, el crecimiento de Xbox Game Pass en consolas ha disminuido.

Nota del Editor:

Si bien los juegos no fueron el énfasis este año, recordemos que Game Pass también es un gran negocio para Xbox. En este punto, la oferta en PC creció sustancialmente. Sin embargo, también es cierto que en consolas no vimos un gran crecimiento.

Vía: Same Brain