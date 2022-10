Preguntan de nuevo a Phil Spencer sobre la exclusividad de Call of Duty en Xbox

Como ya se sabe, el camino hacia la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue en camino, algo que verdaderamente impactó a la industria de los videojuegos a inicios de año. Y ahora que este acuerdo está a nada de concretarse, Phil Spencer sigue siendo interrogado respecto a si Call of Duty se convertirá en una exclusiva de Xbox.

En una nueva entrevista, el CEO de la división de videojuegos comenta que la compra de la empresa se va más por los aspectos móviles, no hay tal cual una intención de quitarle COD a otras empresas como Sony. Incluso, menciona que quieres algo similar a lo que pasa con Minecraft, juego que sigue estando disponible en todas las plataformas a pesar de haber comprado Mojang.

Hablando en el evento Tech Live de The Wall Street Journal, Spencer amplió el futuro de Call of Duty, donde dijo lo siguiente:

Call of Duty estará disponible específicamente en PlayStation. Me encantaría verlo en Switch, me encantaría ver el juego jugable en muchas pantallas diferentes. Nuestra intención es tratar CoD como Minecraft.

https://twitter.com/tomwarren/status/1585330443682926593?s=20&t=QT-P2bTum9n5-_dxotOlSA

No está de más comentar, que estos comentarios son algo confusos, dado que se entiende que no estaría planeando retirar a la franquicia de shooters de otras plataformas, pero también se dio a conocer el trato que querían firmar para tener a Call of Duty multiplataforma en los siguientes tres años. Entonces esto aún queda en el aire.

En el discurso de Spencer, también volvió a señalar que lo principal que busca Microsoft es el mercado móvil:

Esta oportunidad es realmente móvil para nosotros. Cuando piensas en 3 mil millones de personas jugando videojuegos, solo hay alrededor de 200 millones de hogares en la consola.

Por ahora, los tratos para llevar a cabo la compra siguen su curso con una mirada hacia el 2023.

Vía: Gamespot