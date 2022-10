Phil Spencer insinúa posible aumento de precios en productos Xbox

Hace algunos meses atrás, Sony dio algunas malas nuevas respecto a los usuarios que deseaban comprar un PlayStation 5, dado que se anunció oficialmente un aumento de precio para la consola. Y si bien muchos pensaban que Xbox no estaría tomando el mismo camino que su competidor directo, parece ser que las cosas van a cambiar en algún futuro.

Mediante una nueva entrevista con WSJ Tech Live, el CEO de Xbox, Phil Spencer, habló sobre el precio del dispositivo actual así como de la posibilidad de algunos aumentos, sobre todo en el tema de juegos. Pues actualmente algunos títulos de terceras compañías, así como los de Sony están teniendo un precio sugerido de $70 USD en los establecimientos.

Esto es lo que comentó directamente:

Phil Spencer hints at future Xbox Game Pass or console price increases at WSJ Live

"I do think at some point we'll have to raise the prices on certain things, but going into this holiday we thought it was important to maintain the prices."

— Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022