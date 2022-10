Actriz de voz de Bayonetta da lista de sitios de donaciones

Hace un par de semanas se dio a conocer cierta polémica con Bayonetta 3, sobre todo con Hellena Taylor, actriz de voz que interpretó a la bruja de umbra en los dos primeros juegos y también en Super Smash Bros. Y ahora, con su seguimiento de boicotear el juego, ha dado una lista de asociaciones para donar en lugar de hacer el gasto en el videojuego de Switch.

Si bien no hay mucho problema con esto, hay cierta sucursal recomendada que podría generar cierto grado de polémica, sobre todo en el género femenino, dado que una de las compañías en la lista es una clínica anti abortos. Esta lleva el nombre de Kentucky group, y promueve que las personas del sexo femenino decidan no hacer esta expulsión biológica.

Former Bayonetta actress Hellena Taylor, who asked fans to boycott Bayonetta 3 in a video that was later proven to be misleading, has posted a list of charities to which she would like fans to instead donate. The list includes a Kentucky group that runs anti-abortion billboards: https://t.co/K8AORuRUjB

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 28, 2022