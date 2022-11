EA y Marvel anuncian nueva colaboración

Hace tiempo se confirmó que EA Motive está trabajando en un juego de Iron Man para consolas y PC. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que esta colaboración entre los responsables de FIFA y Marvel ha dado un gran paso. Por medio de un comunicado, se ha revelado que ya están en planeación al menos tres títulos basados en los personajes de los cómics.

De acuerdo con un comunicado especial, la nueva colaboración entre EA y Marvel tendrá como resultado, por lo menos, tres juegos de acción, cada uno con una historia original en el mundo de Marvel. Esto fue lo que comentó Laura Miele, directora de operaciones de EA:

We’re thrilled to announce a multi-title collaboration with @Marvel to develop action adventure games for consoles and PC!

Each game will be their own original story set in the Marvel universe.💥

Learn more: https://t.co/ON6xo3FDLN pic.twitter.com/ZQSiOLaF1R

— Electronic Arts (@EA) October 31, 2022