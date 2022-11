Sonic Team habla sobre si Sonic Frontiers se parece a Zelda: BOTW

Falta poco tiempo para que al fin se estrene Sonic Frontiers, juego de mundo abierto que apostará por darle un nuevo vistazo a las aventuras del erizo más rápido de los videojuegos. Y si bien tendrá su propia identidad, algunos usuarios han llegado a pensar que podría tener algunas similitudes con el popular The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

En una entrevista con SamaGame, el jefe de Sonic Team, Takashi Iizuka, descartó inmediatamente las comparaciones con este videojuego creado por Nintendo en el 2017. Iizuka fue tan lejos como para decir que Sonic Frontiers “no se parece en nada”, pero no fue únicamente lo que mencionó al respecto, sino que fundamentó su respuesta de forma completa.

Aquí todo lo que comentó:

Desde la perspectiva del equipo de desarrollo, están saliendo y creando un juego de acción. Ven a Breath of the Wild como un juego de rol, no se parece en nada al juego de acción que están haciendo.

Ya sabes, existe el mismo elemento de libertad que se ha aplicado a Breath of the Wild como un juego de rol, pero están tomando el juego de Sonic de acción lineal de alta velocidad e implementando la libertad allí. Pero cuando pensamos, ‘¿es un juego de mundo abierto? ¿Es similar a Breath of the Wild?’… Mucha gente en el equipo ama la serie Zelda, ama Breath of the Wild, pero para ellos, no ven una similitud entre los juegos.

Este formato de zona abierta nunca se ha hecho antes. Estamos tratando de buscar otros títulos en el mercado y no pudimos encontrar nada que tuviera ese juego de acción de plataforma lineal pero en un entorno abierto.