Sackboy: A Big Adventure no fue muy bien recibido en PC

En estos últimos tres años PlayStation se ha visto más abierto en cuanto a lanzar videojuegos de sus consolas al formato de PC. Esto ya lo vimos con Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man y en el futuro llegará The Last of Us Part I. Y ahora, se confirma que el juego más reciente, Sackboy: A Big Adventure no ha sido de lo más exitoso.

Durante el fin de semana pasado, que fue su inicio de lanzamiento, el juego solamente logró reunir a 610 personas que lo estaban jugando, aunque también se pueden descartar algunas copias que Sony le otorgó a la prensa. También este número es mucho menor al port de PlayStation que peor le fue en la plataforma de Steam, la colección de Uncharted.

Al 31 de octubre de 2022, los ports de PC de Sony registraron el siguiente número de jugadores simultáneos:

1.- God of War — 73 529 (hace 10 meses)

2.- Marvel’s Spider-Man Remastered — 66,436 (hace tres meses)

3.- Horizon Zero Dawn — 56 557 (hace dos años)

4.- Days Gone — 27,450 (hace dos años)

5.- Colección Uncharted: Legacy of Thieves — 10,851 (hace ocho días)

6.- Sackboy: A Big Adventure — 610 (hace 15 horas)

Con este mal recibimiento por parte del público, los jugadores esperan que Sony no se retracte de su decisión de hacer ports para los sistemas operativos de Windows. Sobre todo ahora que se avecinan juegos como The Last of Us Part I y también Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Recuerda que Sackboy: A Big Adventure también está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Pushsquare

Nota del editor: Little Big Planet nunca ha sido una franquicia muy popular, por lo que estos números serían normales, aunque al menos se esperaban de menos tener 1,000 jugadores activos. Ojalá las ventas del personaje Sackboy mejoren con el tiempo.