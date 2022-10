Elon Musk confirma que Twitter ya es suyo

Como ya se sabe, hace algunos meses el presidente de Tesla, Elon Musk, mencionó que estaba en tratos para poder adquirir la plataforma de redes sociales bautizada como Twitter. Así pasó un tiempo hasta que el día de hoy el propio empresario mencionó que ya es dueño de la compañía, algo que dio a conocer mediante su perfil público en dicha página.

Musk explicó los motivos de la compra de 44.000 millones de dólares el día de hoy, mencionado lo siguiente:

Es por eso que compré Twitter. No lo hice porque sería fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para tratar de ayudar a la humanidad, a quien amo. Así que con humildad, reconociendo que el fracaso en la consecución de este objetivo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad muy real.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022