Colección de Uncharted se convierte en el peor lanzamiento de PlayStation en PC

En estos tiempos Sony ha estado más abierto en cuanto a lanzar videojuegos de su plataforma Playstation en PC, y lanzamientos como Spider-Man, Sackboy, Days Gone, God of War, entre otros lo han demostrado. Y si bien su renacimiento es positivo, parece ser que a la colección de Uncharted que llegó hace un par de semanas no tuvo la mejor aceptación.

El rastreador de datos independiente SteamDB sugiere que la colección atrajo un número máximo de jugadores de 10,851 el fin de semana pasado, que es significativamente más bajo que los otros juegos de PC propios de PlayStation. Esto no le pasó a ninguno de los lanzamientos previos, por lo que es algo que puede resultar un tanto preocupante.

Para hacer una comparación, Horizon Zero Dawn debutó en Steam con un pico de alrededor de 56,000 jugadores, y Spider-Man atrajo alrededor de 66 000. God of War logró un pico aún más alto de alrededor de 73,000 jugadores y Days Gone atrajo alrededor de 27,000 en su fin de semana de lanzamiento.

Vale la pena mencionar, que Uncharted: Legacy of Thieves ha salido en una época difícil para competir, dado que juegos han salido por el camino, siendo lanzamientos importantes del mes como Gotham Knights, Mario + Rabbids 2, entre otros. Y respecto a los juegos hermanos, se lanzaron durante una época tranquila que no se interrumpe con más títulos.

Vía: VGC

Nota del editor: Sin duda este no fue un buen periodo para Nathan Drake, esperemos que con juegos posteriores como el de Miles Morales haya una mayor oportunidad de brillar próximamente.