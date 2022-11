Hideki Kamiya da las gracias a Nintendo por Bayonetta 3

El camino a la fama de la franquicia Bayonetta no ha sido algo sencillo, dado que después del primer juego muchos pensaron que la marca se había perdido debido a que nadie estaba interesado en financiar la secuela. Afortunadamente, en 2014 debido a Nintendo la secuela fue toda una realidad, y ahora, la tercera entrega ha tenido el mismo destino.

En una entrevista con la revista conocida como Famitsu, el director supervisor así como fundador de Platinum Games, Hideki Kamiya, a quien también se le une el productor de Nintendo, Makoto Okazaki, platicaron sobre el proceso de creación del juego. Mencionando que Kamiya creó un video que convenció a Nintendo de lanzar la tercera entrega.

Incluso, mencionó el aprecio que le da a la compañía por haber aceptado tener una aventura más de la bruja. Aquí el comentario:

Creo que Inaba (el CEO de PlatinumGames, Atsushi) me pidió que hiciera ese video (risas). Dijo que quería mostrar directamente la pasión del creador. Dije antes que casi no me involucré en Bayonetta 2, pero escribí la historia, y creo que la mantuvieron intacta en su mayor parte. Como vi que fue bien recibido, quería expandir el mundo aún más para los fanáticos y también quería desafiarme a mí mismo. Por eso estaba muy feliz de que pudiéramos hacer el tercer juego. No exagero cuando digo que estaré eternamente en deuda con Nintendo.