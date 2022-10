Nuevo parche de Elden Ring da pistas sobre el futuro del juego

A pesar de que ya tiene sus meses en el mercado, Elden Ring es un juego que sigue teniendo constantes actualizaciones para mantener a los usuarios entretenidos durante su aventura. Y ahora, ha llegado una nueva actualización en la que se habla del daño en PvP y PvE, pero eso no es todo, dado que hay elementos más interesantes por mostrar.

Según las notas del parche v1.07 para el juego, la escala de daño para PvE y PvP se ha separado, lo que permitirá equilibrar armas y habilidades para cada modo.

Esta es la descripción que pone Bandai Namco:

Por su parte, el data miner Lance McDonald señaló en redes sociales que se han agregado cadenas de menú relacionadas con las funciones de Ray Tracing, lo que sugiere que la tecnología de iluminación y reflejos llegará en el futuro. Algo que sobre todo en PC se estuvo pidiendo.

The IDs are m20 and m45. Notably, IDs can imply what kind of area a map is. m30 maps are side dungeons, m60 is the overworld, and the "main" areas are currently m10 through m19, which means m20 could be a Legacy Dungeon. m45 is interesting because there are no maps in that range. https://t.co/uaN2nXC4eD pic.twitter.com/Wdv2ybW9BA

— Zullie (@ZullieTheWitch) October 13, 2022