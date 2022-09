Elden Ring tendrá juego de mesa financiado mediante Kickstarter

Por mucho, uno de los juegos que más ha conseguido éxitos este año es Elden Ring, lanzamiento que se perfila para ser uno de los títulos de acción y mundo abierto más ambiciosos. Y para seguir con la fiebre por la nueva franquicia, se confirma que va a lanzarse un juego de mesa como colaboración entre Bandai Namco y Steamforged Games.

Para esto, Steamforged lanzará una campaña de Kickstarter del juego de mesa muy pronto. Todavía no se sabe exactamente cómo se jugará, pero admitirá entre 1 y 4 jugadores visiten lugares icónicos del mundo gigante de Elden Ring, The Lands Between. Y quienes ya hayan probado el videojuego, se van a familiarizar casi de inmediato con todas las locaciones y lore.

Los jugadores también se enfrentarán a enemigos y jefes del juego, con combates sin dados, que requieren que los usuarios elaboren estrategias y adapten sus planes durante cada encuentro. El anuncio dice que tendrán que lidiar con enemigos, incluido un Godrick Soldier o el mismo Grafted King.

Por ahora no hay una fecha estimada de lanzamiento para el título, por lo que será cuestión de esperar para ver cuál es la meta a alcanzar en cuanto a donaciones, y los beneficios que les darán a los patrocinadores.

