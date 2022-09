Elden Ring se convierte en juego del año en Japón

Desde su lanzamiento ya hace algunos meses, Elden Ring se ha convertido en uno de los juegos más queridos del año, eso se debe a su perfecta combinación de mecánicas de Dark Souls con mundo abierto. Y ahora, se le está empezando a reconocer de manera más concreta, dado que ya se ganó su primer premio a mejor videojuego del año 2022.

Esto se hizo mediante la ceremonia de los Japan Game Awards, premiación que se llevó a cabo dentro de Tokyo Game Show 2022, algo que sin duda los fanáticos verán como algo positivo. Por su parte, la propia FromSoftware dio a conocer la noticia en sus redes sociales, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo, así como a los nuevos que llegan a la saga.

El primer premio ya se registró en Game of the Year Awards Tracker. El sitio toma nota de todos los premios GOTY otorgados, mantiene un recuento y clasifica los títulos según la cantidad de veces que han sido etiquetados como GOTY. It Takes Two ganó la mayor cantidad de premios en 2021, y The Last Of Us Part 2 logró inimaginable en el 2020.

“ELDEN RING” ganó la categoría de Mejor Juego del Año en los Japan Game Awards. Muchas gracias por jugar.

Vale la pena mencionar, que aún faltan premiaciones importantes como The Game Awards en el mes de diciembre, por lo que será interesante ver competir a esta obra contra God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, entre otros más.

Vía: The Gamer