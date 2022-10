Esta semana se llevará a cabo una presentación especial de Silent Hill. Sin embargo, esta no será la única serie de horror que tiene planeado un par de sorpresas para nosotros. Hace unos momentos se confirmó que Capcom ya está preparando un evento especial de Resident Evil, el cual nos mostrará un poco más sobre el futuro de esta franquicia.

Será el próximo jueves 20 de octubre a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), cuando este evento se lleve a cabo. En esta ocasión se ha confirmado que tendremos nuevos vistazos a Resident Evil Village Gold Edition y el remake de Resident Evil 4.

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

🌿 https://t.co/hqujZb66JQ pic.twitter.com/7Irt58LRpC

— Resident Evil (@RE_Games) October 17, 2022