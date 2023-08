THQ presenta Snow Day, el nuevo juego de South Park

Anunciado durante un evento de transmisión en vivo el viernes, Snow Day se describe como una aventura cooperativa en 3D en las calles cubiertas de nieve de South Park. El juego se lanzará en 2024 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

“Un juego completamente nuevo de South Park está llegando… en 3D”, dice la sinopsis. “Únete a Cartman, Stan, Kyle y Kenny, en todo su esplendor tridimensional, para celebrar el día más mágico en la vida de cualquier niño pequeño: ¡un día de nieve! “Reúne hasta tres amigos y ábrete camino a través de las nevadas calles de South Park en una búsqueda para salvar el mundo y disfrutar de un día sin escuela”.

Según el tráiler de presentación, el juego está desarrollado por Question Games. El estudio con sede en California ha trabajado previamente en títulos en primera persona como The Magic Circle y The Blackout Club. Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, confirmaron en 2021 que estaban trabajando en un nuevo “videojuego en 3D“.

Los dos juegos anteriores de South Park, The Stick of Truth (2014) y The Fractured but Whole (2017), fueron desarrollados en colaboración con Ubisoft. Este último fue creado por el desarrollador de The Outer Worlds, Obsidian.

Ambos juegos fueron bien recibidos y actualmente tienen puntajes en Metacritic de hasta 85 y 84.

South Park: The Stick of Truth iba a ser publicado originalmente por la empresa THQ, pero esta se declaró en quiebra y el proyecto fue retomado por Ubisoft.

Vía: VGC

Nota del editor: No sé que tanto estén involucrados Parker y Stone porque no puedo concebir que hayan autorizado este estilo gráfico para South Park, espero que al menos haya una justificación bastante graciosa para esto, pero de primer instancia me da un poco de asco.