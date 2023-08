Los Campeonatos Mundiales de Pokémon de 2023 están en marcha a partir de hoy, y algunos de los profesionales presentes están descubriendo de la peor manera que Pokémon Co. no está jugando. Varios jugadores profesionales de Pokémon Scarlet/Violet han recurrido a las redes sociales para anunciar que han sido eliminados del torneo debido al uso de Pokémon hackeados. Aunque esto podría parecer un caso claro de eliminación, algunos jugadores sienten que Pokémon Co. está siendo un poco demasiado estricto.

Se supone que cualquiera que juegue a Pokémon Scarlet/Violet debe obtener su equipo de Pokémon a través de juego legítimo o intercambios, pero algunos jugadores han utilizado herramientas de piratería para crear la alineación que desean. Los Pokémon que añaden a su equipo tienen estadísticas legítimas y no usan trucos para tener habilidades imposibles, pero no fueron obtenidos mediante métodos normales de juego. Pokémon Co. considera que estos Pokémon son ilegítimos, por lo que los jugadores han sido eliminados del torneo.

Aunque los fanáticos pueden argumentar la decisión todo lo que quieran, creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es sorprendente ver a Pokémon Co. tomar las cosas tan en serio. Al menos, los jugadores novatos ahora saben que sus equipos deben estar compuestos por capturas/intercambios legítimos en el futuro.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: Las reglas son las reglas, si toman atajos se atienen a las consecuencias y ya.