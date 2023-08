Surgen las primeras reacciones a Blue Beetle

Las reacciones a Blue Beetle finalmente están aquí, ya que varias personas han visto la película de DC Comics. Ángel Manuel Soto ha estado trabajando en este proyecto durante mucho tiempo, y los resultados ya están en el mundo. Las primeras respuestas a Blue Beetle son generalmente positivas, ya que emergen un par de temas principales en las redes sociales. La familia de Jaime Reyes es un gran punto de venta. Los creadores querían asegurarse de que el concepto de esta familia latina estuviera en el centro de la obra. En segundo lugar, Xolo Maridueña básicamente “es” Blue Beetle. Así que habrá cierto interés dirigido al cine este fin de semana.

Durante una entrevista, Soto habló sobre cómo manejaron la transición de los cómics a la gran pantalla. No pudieron incluir todo el historial de cómics de Jaime Reyes, pero lograron capturar mucho de ello.

“Sabíamos que esas cosas existían. Así que no queríamos usarlo como referencia, queríamos usar tanto como pudiéramos del cómic para expresar lo que podíamos en la película y en el cómic y en la animación”, dijo Soto anteriormente. “ Blue Beetle , tiene una boca, no hicimos la boca… Tal vez alguien encuentre una manera de incluir la boca en el traje de Blue Beetle , pero nosotros no lo hicimos. Sentimos que, ‘¿sabes qué? En el cómic, él tiene respuestas en los ojos, así que podemos mostrar emociones a través de sus ojos. Entonces definitivamente podemos mover eso y, no es un casco en sí. Es un traje, envuelve la máscara’. Así que si pensabas que debería tener un poco de movimiento de mandíbula porque no es un casco, así que pudimos divertirnos y cuando intentamos hacer nuestra versión de lo que está en los cómics.”

¿De qué trata Blue Beetle? Desde Warner Bros. Pictures llega Blue Beetle, que se estrena el 18 de agosto, marcando la primera vez que el superhéroe de DC aparece en la gran pantalla. La película, dirigida por Ángel Manuel Soto, tiene a Xolo Maridueña en el papel principal, así como en su alter ego, Jaime Reyes. Jaime Reyes, un recién graduado universitario, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, solo para descubrir que su hogar no es exactamente como lo dejó. Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: la Scarab (Escarabajo). Cuando la Scarab elige a Jaime como su anfitrión simbiótico, se le otorga una increíble armadura capaz de poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino mientras se convierte en el superhéroe BLUE BEETLE.

