Se confirma la llegada de Eminem a Fortnite

Desde hace algunos días, se había filtrado la siguiente gran colaboración con Fortnite, misma que nos llevaba hacia el rapero popular, Eminem, incluso se dieron a conocer los posibles skins que este iba a portar con todo e imágenes que pueden ser de los más convincentes. Y ahora, la propia Epic Games ha confirmado que esto es una realidad, con incluso una fecha seleccionada para poder desbloquearse en el videojuego de battle royale.

Mediante una publicación, se ha mencionado que los jugadores se pueden hacer con los cosméticos del cantante a partir del 27 de noviembre, lo cual dejará a los usuarios prepararse para un concierto especial que se llevará a cabo el 2 de diciembre de cuestión. De hecho, en la cuenta oficial de Eminen se ha liberado un pequeño avance que nos muestra todo lo que se viene para el videojuego, así como la fecha seleccionada.

Aquí lo puedes checar:

🛰 calling all grandmas 12.2 pic.twitter.com/5WhalpnOEW — Marshall Mathers (@Eminem) November 21, 2023

Para ser más concretos, habrá tres atuendos distintos: Rap Boy, que recrea la personalidad de superhéroe de Eminem en el video musical Without Me, Marshall Never More, en la que el rapero se pone un traje; y Slim Shady, que quizás sea el más cercano a los tiempos de fama de este personaje tras el lanzamiento de los LP de Slim Shady y Marshall Mathers. Estos se van a poder comprar con los clásicos PaVos del juego.

Por otro lado, los jugadores que posean el aspecto Marshall Never More y vean el evento Big Bang el 2 de diciembre también desbloquearán una variante llamada Marshall Magma, que vuelve los ojos del personaje negros y amarillos y agrega algunas marcas al rojo vivo en su rostro. Aunque ya no es una cara pública tan grande como en décadas anteriores, sigue gustando a unas cuantas personas.

Recuerda que Fortnite está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC y móviles.

Vía: IGN

Nota del editor: Vaya que Eminem es un golpe a las nostalgia, pero las nuevas generaciones tal vez no lo ubiquen debido a que su fama bajo por muchos años. Ya veremos si vale la pena que se de este concierto especial y si al final la gente se la pasa bien.