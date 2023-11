No todos los fans están contentos con el anime de Scott Pilgrim

La semana pasada y después de tanta espera, finalmente se ha lanzado en Netflix el anime de Scott Pilgrim, mismo que fue anunciado hace meses y que poco a poco ha captado la atención de la gente conforme pasaron los tráilers de cara al producto final. Y ahora, que muchos de los seguidores ya pudieron ver la serie al completo, no podían faltar las quejas en algunos aspectos, el que ha salido más afectado dentro del proyecto es justamente la alteración en la narrativa.

¡Spoilers de la serie a continuación!

Lo que ha pasado con el Scott Pilgrim Takes Off, es que los eventos vistos en esta animación no siguen necesariamente lo visto en adaptaciones como la película y la fuente de todo, el Comic creado por Bryan Lee O Malley. Pues en el primer episodio vemos una escena en las cuales la historia toma un nuevo camino, concretamente en la que el personaje principal tiene la primera pelea con uno de los ex novios de Ramona, pues en esta ocasión las tornas se giran a favor del villano.

Esto nos lleva a que ahora la chica de los sueños del Canadiense toma el protagonismo de la trama, teniendo un viaje en el que busca a los culpables de este acontecimiento de un asesinato que luego se convierte en un secuestro por parte de un personaje que nadie se vio venir. Así tanto la mujer con cabellos de colores y sus diferentes ex novios tendrán un mejor desarrollo, llegando al punto de que no es necesario que nadie se ponga en contra de nadie y todos terminen felices.

Como se han puesto los reflectores en otros personajes, Scott Pilgrim ha estado ausente básicamente toda la temporada del show, pues aparece en el primero, séptimo y octavo segmento de la serie, algo que es un menos de la mitad si se hacen cuentas exactas. Ese factor ha sido suficiente como para hacer enojar a la gente, y es obvio que esto se iba a reflejar en las redes sociales, mencionando que es un insulto a la experiencia original, desconociendo que el propio creador de la franquicia hizo el guión de este programa.

Dichas prácticas no son para nada nuevas en el mundo del entretenimiento, con supuestos remakes que se convierten tal cual en un reboot, eso ya lo vimos en otros productos como Final Fantasy VII Remake que se lanzó hace tres años, o con un reinicio de Evangelion en sus películas especiales. De hecho, hace meses se había mencionado por parte del autor que esto “no es un remake” pero parece que la gente hizo caso omiso de lo que se les había advertido.

Después de todo, se llama Scott Pilgrim Takes Off (se va). Recuerda que la primera temporada ya está disponible en Netflix.

Nota del editor: En fin, fue idea bien implementada y de hecho mejor a lo que muchos esperábamos ver en la pantalla chica. Pues también no habría existido el factor sorpresa, ya que muchos se saben la historia de Scott pilgrim de principio a fin.