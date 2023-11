Estrenos de Netflix para Diciembre del 2023

Estamos casi por terminar el mes de noviembre, lo que lleva por consecuencia que las plataformas y servicios de streaming tengan nuevo contenido en diciembre, esto con el objetivo de que los clientes potenciales se mantengan pagando la mensualidad que les corresponde según el plan contratado. Y ahora, la primera marca en dar a conocer lo que van ofrecer en el mes es Netflix, misma que dará a los usuarios series y películas llamativas para la audiencia.

Aquí puedes checar lo que podrás ver:

Series:

– Dulce hogar: Temporada 2 (1/12/2023)

– De vuelta en Samdal‑ri (2/12/2023)

– Cielo para dos: Temporada 3 (12/12/2023)

– The Crown: Temporada 6 (Parte 2) (14/12/2023)

– Cindy la Regia: La serie (20/12/2023)

– El monstruo de la vieja Seúl (22/12/2023)

– El niñero (24/12/2023)

– Berlín (29/12/2023)

– Concierge Pokémon (28/12/2023)

Películas:

– Rápido y furioso (1/12/2023)

– Dejar el mundo atrás (8/12/2023)

– Familia (15/12/2023)

– Pollitos en fuga: El origen de los nuggets (15/12/2023)

– Maestro (20/12/2023)

– Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego (22/12/2023)

Vale la pena mencionar, que hay un fuerte rumor adicional en torno a los estrenos de la plataforma, incluyendo que llegarán más capítulos del anime de One Piece. Mismos que llaman la atención por el hecho de contar con doblaje al español latino, pues en idioma original ya se encuentra disponible en lugares como Crunchyroll.

Vía: Netflix

Nota del editor: La verdad me gustaría que ese rumor de que One piece llega con más episodios el 31 de diciembre sea verdad, ya que es un franquicia que estaría cool ver con doblaje. Sin embargo, Netflix suele tomar algunas decisiones que pueden no tener razón de ser.