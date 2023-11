Gran cantidad de empleados de OpenAI amenazan con renunciar

Hace poco en la empresa dedicada a las inteligencias artificiales, OpenAI, se ha llevado a cabo un despido bastante fuerte, este es el de Sam Altman, quien le había dado un enfoque bastante llamativo a la compañía durante el tiempo que estuvo como el CEO. Y si bien la junta directiva pensó que sería el paso adecuado a seguir, parece ser que la gran mayoría de empleados no están de acuerdo con este movimiento repentino en cuanto a cambios de perspectiva.

Mediante una nueva carta por parte de 505 personas que trabaja ahí, esto con una amenaza de renuncia a las grandes directivas, mencionando que se necesitan cambios importantes para que todo vuelva a la paz y tranquilidad antes de todo el desastre. Entre las exigencias mencionan que primero quieren la renuncia de la junta directiva que no ha aportado nada, esto seguido del reingreso de Sam Altman, quien para mucha de esta gente representa la figura de líder ideal.

De hecho, Ilya Sutskever, jefe científico de OpenAI y quien ha sido uno de los culpables de la salida de Altman se ha hecho presente, esto en forma de arrepentimiento. Aquí lo que dijo:

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.

— Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023