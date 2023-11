Review – Call of Duty: Modern Warfare III

En crisis y desesperación

La sobreexplotación de ideas en cualquier medio creativo que factura millones de dólares al año es algo que podríamos considerar totalmente normal, pero que sin lugar a dudas tiene consecuencias. A lo largo de la historia de la industria de los videojuegos, hemos visto desaparecer por completo a varias series por la forma en la que fueron exprimidas hasta la última gota, curiosamente, varias de ellas bajo el nombre de Activision. Parecía que Call of Duty sería esa gallina de los huevos de oro infinita, sin embargo, en los últimos seis o siete años, vemos visto cómo es que la franquicia ha entrado en una grave crisis creativa que poco a poco le ha venido cobrando también en la parte comercial y ahora, con su más reciente entrega, se alcanza a percibir un intenso sentimiento de desesperación en sus equipos de desarrollo, los cuales, piden a gritos un largo descanso para replantear la situación y ver hacia dónde irán las cosas de ahora en adelante.

La cantidad de encrucijadas con las que se ha topado Activision en los últimos años sobre lo que tiene que hacer con su franquicia estrella, los han llevado a tomar una serie de decisiones por demás cuestionables. Por un lado se quiere atender a una masiva cantidad de usuarios, todos con gustos y deseos distintos, y por el otro, está el grave tema de tener que estar sacando una entrega anual totalmente nueva para venderla a precio completo. Los últimos juegos de la famosa serie de FPS nos han dejado claro que la visión se ha perdido por completo y ahora, con lo que es Call of Duty: Modern Warfare III, se ratifica la fuerte crisis en la que se encuentra la IP y cómo es que se debe tomar un largo respiro para poder regresar con la fuerza que la caracterizaba. El nuevo título de la ahora propiedad de Xbox, es uno completamente desangelado que claramente se hizo a la fuerza para cumplir con una entrega meramente comercial.

Perdiendo el rumbo

Uno de los principales temas que ha aquejado a la industria recientemente, tiene que ver con los tiempos y procesos de producción para los llamados AAA. Las nuevas tecnologías han hecho que lo que antes te tomaba hacer en dos años, ahora lleva cuatro, cinco o más. Muchos se preguntan cómo es que si esto está pasando, Activision sigue entregando un Call of Duty por año. Pues bien, esto tiene varias respuestas, siendo una de las principales que básicamente todos el poder humano y financiero del publisher, está puesto en estos desarrollos, al punto de desperdiciar a estudios de mucho talento como Toys for Bob y más, en estar haciendo assets y elementos para la serie de FPS. Sumado a lo anterior, tenemos una clara baja en la calidad de los productos que se han venido entregando, siendo obras que ya no hacen nada por esconder que salieron de una línea de manufactura.

Para prueba de lo anterior y claro, como una intensa evidencia de que desde hace ya muchos años, a los estudios de Activision se les terminaron las ideas, tenemos el relanzamiento de la subsaga de Modern Warfare de 2019, la cual, fue recibida con bastante anticipación para que rápidamente nos diéramos cuenta de que se nos estaba regurgitando de mala forma aquella historia que nos cautivó durante la generación del Xbox 360 y PS3. A pesar de lo anterior, las ventas indicaron que debían seguir adelante y justamente así lo hicieron. Luego del completamente olvidable Call of Duty: Modern Warfare II del año pasado, el juego que cierra esta nueva trilogía está aquí y para sorpresa de nadie, es aún peor.

La historia de Call of Duty: Modern Warfare III arranca poco tiempo después de los hechos del título de 2022. El mundo se encuentra en medio de una fuerte crisis política y humanitaria por los conflictos que se están dando en varias de la ex repúblicas de la Unión Soviética, y justo como ya se nos lo había adelantado, el terrorista y ultranacionalista, Vladimir Makarov, está de regreso para poner en jaque a toda la Task Force 141 comandada por el famoso Captain John Price. Luego de la primera misión en la que nosotros mismos participamos en la liberación del antagonista principal de una prisión de máxima seguridad en medio de la nada, el problema internacional escala a niveles que no se esperaban.

Desafortunadamente y como ya lo habíamos visto en los juegos pasados de esta nueva trilogía, la historia nunca termina por despegar, incluso te diría que en Call of Duty: Modern Warfare III se pierde por completo el rumbo. Las misiones de esta campaña que por cierto, me tomó poco más de tres horas completar, siendo probablemente la más corta de la toda la historia de la franquicia que es mucho decir, mismas de las que te hablaré un poco más adelante, simplemente nos llevan de un combate a otro sin que la cosa tenga mucho sentido, ligada por cinemáticas bellamente presentadas pero que dicen muy poco. La narrativa se limita a presentarnos al villano estando muy enojado y haciendo algo muy malo, y a los chicos buenos persiguiendo a sus seguidores en otra balacera. Así una y otra vez hasta que por fin los créditos ruedan frente a nosotros después de que nada cerrara ni nada fuera concluido, como si nos estuvieran anunciando una cuarta parte. Ya no por favor.

Olvídate de los grandes y muy memorables momentos que vivimos con Ghost, Soap y compañía en la trilogía original. La historia que intenta concluir Call of Duty: Modern Warfare III es una para el olvido gracias a su muy plana narrativa, personajes por los que no sentimos nada y en general, un contexto que estuvo saltando por todos lados para llegar a nada. Un desastre y una de las peores historias que me ha tocado experimentar dentro de un videojuego con tintes tan cinemáticos en un largo tiempo.

Sin alma ni corazón

Podríamos decir que si Call of Duty siguiera evolucionando como videojuego a lo largo de todos estos años, el contar una historia plana y aburrida sería lo de menos. El problema acá es que la verdadera crisis de ideas en realidad está a nivel de gameplay. Lo más triste de este asunto es que cuando se lanzaba Call of Duty: Infinite Warfare en 2016 con un montón de propuestas sobre nuevas mecánicas e innovadores diseños de niveles, alguien con influencia sobre la comunidad decidió hacerlo pedazos sin fundamentos, dejando a Activision y a Infinity Ward en ese momento en medio de una fuerte confusión sobre qué es lo quería su comunidad. La respuesta era simple “la comunidad no tienen ni idea de qué es lo quiere.” A partir de ese año, se notó un marcado declive que Call of Duty: Modern Warfare III viene a ratificar.

Comencemos con las noticias buenas. El core gameplay, también conocido como gunplay de Call of Duty: Modern Warfare III; es decir, disparar, cubrirte, disparar y repetir, se sigue sintiendo tan bien como lo ha hecho dentro de la serie prácticamente desde que inició. El verdadero problema viene cuando te das cuenta de lo pésimamente mal trabajada que está la inteligencia artificial de los enemigos y aliados, así como un diseño de misiones dentro de la campaña principal que parece ser una tomada de pelo.

Después de la misión de introducción que sigue los cánones cinematográficos de la franquicia y que la verdad, sí disfruté a pesar de que los enemigos solo corrían como locos para ser masacrados, se nos introduce a las llamadas Open Combat Missions, la supuesta innovación de Call of Duty: Modern Warfare III. Digo supuesta porque después de completar la primera y segunda, te das cuenta de que son un elemento que se improvisó para convertir algo que sería una mera expansión, en una campaña que se pudiera vender a precio completo.

La intención de las llamadas Open Combat Missions es la de eliminar el factor lineal de las misiones clásicas de Call of Duty, en un intento por cambiar su propio gameplay. La cosa acá es que básicamente se tomó una sección de Warzone, se le pusieron bots y objetivos sencillos que podemos completar en cualquier orden, y se le llamó misión dentro de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III. Sí, puedes mejorar tu equipo, defensas y demás elementos justo como en el Battle Royal, esto en un espacio semi abierto en el que hasta vehículos puedes tomar. Lo simple que es completar los objetivos que se nos ponen y cómo es que no importa la manera en la que abordes la misión, hace que esta parte de la campaña del juego sea el punto más bajo que la franquicia entera haya tocado. ¿Quién quiere esto en un Call of Duty? La respuesta es que nadie y lo peor es que se nos está intentando ver la cara.

El resto de misiones lineales a la Call of Duty son de regulares a malas, cayendo en lo que la serie lleva tiempo haciendo con explosiones y escenas de acción que no tienen ningún sentido. En conclusión, te podemos decir que la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III es probablemente la peor en toda la historia de esta exitosa saga, y eso mucho decir si volteas a ver lo que se hizo con el propio Call of Duty: Modern Warfare II del año pasado, el infame Call of Duty: Vanguard, o la enorme decepción que también resultó ser Call of Duty: Black Ops Cold War. Creo que habría preferido algo como Call of Duty: Black Ops 4 que ni campaña tenía. Al menos ahí Activision fue sincero y no intentó engañar a su comunidad.

¿Y qué hay del multiplayer? Muy probablemente y como se ha pensado desde hace ya una buena cantidad de tiempo, cualquiera que paga el precio de un nuevo Call of Duty, lo único que le importa es acceder al nuevo contenido del multiplayer. En este apartado también te tenemos malas noticias, sobre todo si ya tienes Call of Duty: Modern Warfare II, pues una vez más nos deja claro que Call of Duty: Modern Warfare III en realidad estaba planeado como contenido adicional del título pasado y que la idea de convertirlo en un “juego completo” en realidad fue una decisión de último momento sin mucha reflexión detrás.

De entrada, te cuento que Call of Duty: Modern Warfare III te dará acceso a los 16 mapas que vimos en Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009, junto con todos los modos y cambios que se le hicieron a los multiplayer de las últimas entregas de la serie, incluidos los ya clásicos Kill Confirmed y Hardpoint, junto con la adición de Cutthroat que pone a tres equipos diferentes dentro de un mismo mapa. Ground War y War también están de vuelta para quien gusta de las batallas masivas. ¿Eso es todo? Por ahora sí, aunque ya se anunció que más adelante se agregarán al menos 12 mapas completamente nuevos de 6v6, por lo que podríamos decir que hay futuro. Adicionalmente, se está implementando un nuevo sistema de regulación de partidas por medio de IA que según se promete, detectará automáticamente a jugadores tóxicos o tramposos para tomar acción contra ellos.

Los zombies también harán acto de presencia en Call of Duty: Modern Warfare III con un nuevo modo PVE dentro de una especie de mundo abierto desarrollado por el propio Treyarch. A diferencia de los modos zombie de otros Call of Duty, aquí tenemos algo más parecido a DMZ de Warzone 2.0 en donde 24 jugadores divididos en escuadras, tendrán que ir cumpliendo diferentes objetivos, uno más complicado que el pasado. Esta mezcla de zombies con el Battle Royal da como resultado un producto bastante extraño que estoy casi seguro no tendrá contento a nadie. Otra de esas decisiones de este juego que cuesta trabajo entender.

Dicho todo lo anterior, se me hace bien complicado determinar para quién es Call of Duty: Modern Warfare III, pues falla rotundamente en cada uno de sus apartados. Si tu esperanza era tener un sólido modo multiplayer como sí ha pasado con otras entregas de la serie que también fallan en su campaña, te podemos decir que al menos por ahora, hay muy poco que el título esté ofreciendo. Claro que en el futuro esto podría cambiar, pero por ahora, es difícil recomendártelo, mismo caso si estabas esperando gran cosa de zombies.

Presentación, lo único rescatable

Una de las cosas que nunca olvidaré, fue la primera vez que vi un videojuego corriendo en alta definición. Ese impacto de jugar el demo de Call of Duty 2 para Xbox 360 en un Gamestop un par de semanas después de que la consola de Microsoft se estrenara en Estados Unidos, es algo que me acompañará por siempre. Prácticamente desde su estreno, la serie de Activision ha buscado estar a la vanguardia en temas gráficos y sonoros, presentándonos varias de las experiencias audiovisuales más impresionantes de este medio. En 2019, sabiendo que su tecnología estaba caducando, se decidió finalmente mudar de motor gráfico, presentándonos uno que indudablemente estuvo a la altura. Siguiendo todo esto, Call of Duty: Modern Warfare III no decepciona en cómo es que se ve y sobre todo, en cómo es que se escucha.

Para esta reseña utilizamos la versión de PS5, la cual, tuvo un gran desempeño justo como esperábamos. Call of Duty: Modern Warfare III se despliega a una preciosa resolución de 4K nativa y a 60 cuadros por segundo totalmente estables. Indudablemente, una de las principales virtudes de esta serie siempre ha sido su gran desempeño, el cual, se ha mantenido a la altura incluso con el cambio de motor gráfico y las exigencias que tienen las nuevas tecnologías. Es bastante impresionante ver cómo es que la pantalla se llena de acción y cosas sucediendo, y el título sigue corriendo como si nada. Hay algo qué aprenderle a lo que hace Activision y sus estudios para lograr lo anterior. Por cierto, el uso del DualSense está bastante presente como en otras entregas, echando mano de su vibración háptica que nos hacernos sentir desde cosas muy sutiles como el pasto cerca de nosotros, hasta una enorme explosión. Además, los gatillos adaptables se comportan de manera diferente dependiendo el arma que estemos usando.

Call of Duty: Modern Warfare III puede haber fallado en un montón de cosas, pero por fortuna, su presentación no es una de ellas, luciendo escenarios altamente detallados con modelados de personajes sumamente cuidados y con alto grado de animación que los hacen sentir vivos. La iluminación, sobre todo cuando estamos en medio de la noche, es otra de las grandes virtudes de este título. Las cinemáticas hechas con pre render están de regreso, mismas que siguen luciendo espectacularmente bien, con un alto nivel de detalle en personajes y con un súper destacado trabajo al momento de la animación facial. Algo que es importante rescatar del juego es que si bien, su historia es sumamente plana y sin mucho chiste, el trabajo que vemos por parte de los actores está muy bien logrado. Es una pena que no se hayan aprovechado de mejor forma con un guión más elaborado.

En la parte de la mezcla y edición de audio tampoco hay queja alguna, incluso te diría que Call of Duty: Modern Warfare III es una de las experiencias que más me han impresionado este año si de sonido hablamos. Una vez más, los Pulse 3D de Sony brillan de manera intensa gracias a un muy buen aprovechamiento por parte de Sledgehammer y claro, de lo que permite el motor gráfico de Infinity Ward. Me encanta cómo es que el juego puede ser sutil al momento de que un grupo de aves suena a la distancia cuando todo está en calma, y claro, cuando las cosas se alocan por completo con explosiones y cosas destruyéndose a nuestro alrededor.

Como te decía hace unos momentos, le podemos criticar muchas cosas a Call of Duty: Modern Warfare III, pero la manera en la que se presenta ante nosotros, no es una de ella. Además de que se hace un gran uso de la tecnología estrenada en 2019 que creo yo, sí cumple con los estándares actuales de la industria cuando hablamos de desarrollos AAA, se está entregando un juego que al menos en lo técnico sí fue terminado, pues a lo largo de las horas que llevamos con él, no nos topamos con algún bug o glitch de consideración, mientras que del lado del rendimiento, puedes esperar una experiencia prácticamente impecable.

Urge descanso

El desgaste de Call of Duty como serie lleva ya muchos siendo más que evidente. La idea de mantener una serie anualizada por tanto tiempo es simplemente insostenible. Acá el asunto es que en la parte comercial, a pesar de que si bien, ya no se tienen los números que se tenían durante la primera década del siglo en curso, se siguen reportando ganancias importantes que ni Activision ni sus aliados están dispuestos a dejar sobre la mesa por más que en la parte artística y de calidad de producto en general, se siga fallando de manera tan dramática. Call of Duty: Modern Warfare III solo viene a ratificar todo lo anterior, siendo un juego que claramente no estaba planeado y que además, arrastra con una enorme cantidad de vicios de sus más cercanos antecesores que lo han llevado a estrellarse en prácticamente todo lo que intenta.

Es sumamente triste ver que una franquicia con tanta historia y sobre todo, con tantos buenos momentos, se esté cayendo a pedazos y quienes son responsables de ella, estén segados por el dinero sin estar dispuestos a hacer algo al respecto. Claro, esto cambiará solo cuando les empiece a pegar en la cartera. Lamentamos decirte que Call of Duty: Modern Warfare III es uno de los peores videojuegos que nos haya tocado probar en un largo tiempo. Su mediocre diseño de niveles, pobre contenido multiplayer en su día de lanzamiento, historia para el olvido y demás defectos, hacen muy complicado poderte recomendar que le des una oportunidad, más cuando estamos cerrando un 2023 de auténtico alarido para la industria que se llenó de grandísimas experiencias que sí merecen tu atención. Urge que Activision haga algo al respecto pues su serie estrella está en franca decadencia.