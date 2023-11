Call of Duty: Modern Warfare III llega al mercado al día de hoy, pero lo hace rodeado de controversias y opiniones negativas. Desde que los jugadores tuvieron acceso a la campaña de manera anticipada, las malas opiniones no se hicieron esperar, con jugadores señalando que la experiencia no dura más de un par de horas. Junto a esto, un reporte ha revelado las condiciones poco favorables bajo las que se desarrolló esta entrega. Ahora, uno de los estudios responsables por este título ha salido a dar la cara y defender su trabajo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Aaron Halon, jefe de Sledgehammer Games, uno de los estudios responsables por el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare III de 2023, compartió un extenso comunicado defendiendo a esta entrega, y señaló que él y su equipo están orgullosos del producto que han creado. Esto fue lo que mencionó:

“Estamos increíblemente orgullosos de Modern Warfare III, tanto de la experiencia de juego completa en el lanzamiento como del próximo año de contenido que hemos planeado para la comunidad. En nombre del extremadamente talentoso equipo de Sledgehammer Games y nuestros estudios asociados con quienes hemos colaborado en el desarrollo, ha sido un trabajo de amor liderar la primera secuela consecutiva de Call of Duty. No podemos esperar a ver la reacción de nuestra comunidad a todo lo que el juego tiene para ofrecer, en Campaña, Multijugador y Zombis. Desde el inicio del desarrollo, todos nos hemos concentrado en crear el próximo juego innovador de Call of Duty. Mucho antes de terminar nuestro juego anterior, escuchamos alto y claro a los fanáticos sobre el deseo de quedarse y jugar juntos por más tiempo dentro de la misma serie. Y eso es lo que hemos entregado: la primera secuela real en la historia de la franquicia. Es también la razón por la que agregamos funciones como Carry Forward por primera vez para honrar la inversión que nuestros jugadores han hecho en la serie Modern Warfare. Estamos orgullosos de ser el equipo que lidera el camino en Modern Warfare III. Hemos trabajado duro para hacer realidad esta visión que lleva años desarrollándose. Todo lo que se diga lo contrario simplemente no es cierto: este es nuestro juego y estamos ansiosos por jugarlo en línea con todos ustedes”.

Halon ha confirmado que antes de terminar el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare II del año pasado, el equipo ya estaba planificando lo que sería esta entrega, por lo que el periodo de desarrollo sí fue de aproximadamente año y medio. El día de ayer, Bloomberg compartió un reportaje en donde se señalan las condiciones bajo las que se desarrolló esta entrega, y en donde se menciona que el periodo de creación de este título estuvo por debajo del estándar de un juego de la serie.

Junto al periodo de desarrollo corto, se ha mencionado que Call of Duty: Modern Warfare III sufrió de crunch meses antes de su lanzamiento el día de hoy. Si bien esta práctica es común para la industria, el hecho de que hablamos de un periodo de solo año y medio, resalta inmediatamente y demuestra la presión y el poco tiempo que tuvieron los estudios para hacer esta entrega una realidad.

Sin importar lo orgulloso que se sienta Halon y su equipo, el público ha hablado, y no muchos están contentos con el producto que ha llegado a sus manos. Múltiples fans han criticado severamente la corta duración de la campaña, la cual no dura más de cinco horas, mientras que otros han señalado que el hecho de que el contenido de la entrega pasada forme parte de este título es solo una forma de cubrir la falta de contenido original.

Recordemos que previos rumores habían señalado que no tendríamos un Call of Duty para este año, para así darle una oportunidad a los estudios de la serie de mejorar su fórmula. Eventualmente se mencionó que sí veríamos algo nuevo en el 2023, pero se trataría de un DLC. Sin embargo, este no fue el caso, y Call of Duty: Modern Warfare III es una experiencia completa, aunque muchos podrían argumentar que es solo una expansión del título del año pasado.

Te recordamos que Call of Duty: Modern Warfare III llega a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el día de hoy. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el reportaje de Bloomberg aquí. De igual forma, los fans se equivocan y le hacen review bombing al juego equivocado.

Nota del Editor:

Es una verdadera lastima que Call of Duty: Modern Warfare III no sea el juego que muchos esperaban. Sin embargo, este es un claro ejemplo de lo que sucede con periodos de desarrollo extremadamente cortos, especialmente para los estándares actuales. Ya le pasó a Assassin’s Creed, y eventualmente Call of Duty tendrá que tomar un descanso por su propio bien.

Vía: Aaron Halon