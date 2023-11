En este tiempo fue desarrollado COD: Modern Warfare III

Desde hace algunos días se ha pronunciado que Call of Duty: Modern Warfare III va a ser un desastre hablando de críticas, y eso se debe a que cuando la gente probó la campaña de manera anticipada han considerado a esas escasas tres horas de duración una estafa completa, siendo tal vez la campaña más corta de la saga. Y ahora, nueva información sale sobre el juego, y el por qué se reveló tan rápido con un lanzamiento que se puede sentir de lo más fugaz.

Según se ha reportado por los medios, la mayor parte de este juego se hizo en menos de año y medio, esto se los ha informado gente implicada en el desarrollo que pidió no ser identificada porque no estaban autorizados a hablar públicamente del tema. Eso sí, lo que reportan son jornadas de crunch para tenerlo en tiempo y forma, práctica que no es para nada ajena en el medio, entre los ejemplos más claros estuvo Naughty Dog con The Last of Us Part II.

Entre los comentarios que surgieron por parte de estos desarrolladores, dicen que esperan que sus nuevos dueños corporativos (Microsoft) no los juzguen demasiado duramente para la recepción negativa después de un ciclo de desarrollo acortado que estaba más allá del control de esta empresa. Y con esto dan a entender, que estaban conscientes de las deficiencias del juego y de cómo se le ha calificado, pues el día de hoy llegaron las calificaciones a Metacritic y más páginas.

En los rumores que circulan, se dice que este año no iba a salir un Call of Duty en forma, puesto que iban a lanzar originalmente para el antecesor del 2022, pero que al final tomó forma de juego completo para que los fans se mantuvieran al pendiente. Un portavoz de Activision ha negado esta información, mencionando que desde el inicio pensaban en el proyecto actual como algo individual, por lo que así la teoría ha quedado descartada de las posibilidades.

Más testimonios han salido y los empleados dijeron que se sentían un tanto traicionados por la compañía porque se les prometió que no tendrían que pasar por otra línea de tiempo así de corta después del lanzamiento de la iteración anterior, Vanguard, que se hizo bajo un ciclo de igualmente limitado. De hecho, primero se pensó para que el título se llevara a cabo en México, algo que cambio al final y se decidieron por hacer algo más mundial.

Todas estos cambios de parecer llevaron al equipo de desarrollo a meter acelerador para terminar la campaña en tan solo 16 meses, y como ya dijimos, se ha convertido en la entrega de la franquicia que menos ha tardado en sacar un juego en toda su historia. Aún no hay números en los sitios de reseñas, pero se augura que no le va a ir para nada bien, y eso se verá reflejado en los próximos días que están por venir, al menos algunos ya se adelantaron y la puntuación no sube de 5.

Recuerda que Call of Duty: Modern Warfare III se lanza el 10 de noviembre para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Con razón fue un proyecto tan fugaz, puesto que cuando se anuncian los COD, normalmente se tardan un tiempo en llegar al mercado, por lo que ahora se volaron la barda al tardar tan poco tiempo y explotando a los desarrolladores. Microsoft tendrá la responsabilidad de mejorar su reputación ahora.