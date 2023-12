The Game Awards no solo es un evento dedicado a premiar los mejores juegos del último año, y revelar parte del futuro de esta industria, sino que también es el hogar de momentos memorables. El año pasado, Christopher Judge, quien le da voz a Kratos en God of War, ganó el premio a Mejor Actuación por su trabajo con Santa Monica, y su discurso de aceptación duró ocho largos minutos. De esta forma, cuando lo vimos en el escenario principal el día de ayer, no solo el actor se burló de este momento, sino que también aprovechó para mofarse de Call of Duty: Modern Warfare III.

Durante The Game Awards 2023 el día de ayer, Judge fue el encargado de presentar el premio a Mejor Actuación, premio que ganó Neil Newbon por su participación en Baldur’s Gate 3. Sin embargo, antes de otorgar el galardón, el responsable de Kratos señaló que su discurso del año pasado fue más largo que la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III. Esto fue lo que comentó:

“Pero dato curioso: mi discurso fue en realidad más largo que la campaña de Call of Duty de este año. Ah, otra compañía para la que nunca trabajaré”.

Este comentario fue recibido con risas, aplausos y gritos de emoción por parte de los asistentes a la gala, quienes aceptaron de forma positiva el chiste de Judge. Recordemos que la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III fue severamente criticada este año por durar entre tres y cinco horas, y el usar elementos de Warzone para extender el tiempo sustancialmente.

Call of Duty: Modern Warfare III tuvo un mal desempeño crítico, lo cual explica su ausencia en The Game Awards este año, ya que no tuvo una sola nominación en esta ceremonia. Reportes han señalado que esta entrega fue desarrollada en solo año y medio, y los desarrolladores tuvieron que someterse al crunch para entregarnos este título.

Originalmente, este año iba a tener un juego de Call of Duty, ya que reportes indicaban que Activision tenía pensado descansar a la serie para así ganar mejorar la calidad de su próxima entrega, algo similar a lo que hizo Ubisoft con Assassin’s Creed antes de entregarnos Origins. Sin embargo, y como lo pueden ver, este no fue el caso, y la más reciente entrega en la serie de disparos en primera persona resultó ser una de las peores experiencias del año.

Si bien la recepción crítica fue todo menos positiva, las ventas fueron el caso contrario. Durante su primera semana en el mercado, Call of Duty: Modern Warfare III se posicionó como uno de los juegos más vendidos, tanto de forma física como digital, en mercado clave, como lo son Reino Unido. Si bien aún queda por ver cómo le irá en ventas generales una vez que el trimestre financiero llegue a su fin, es muy probable que el número que genere esté entre lo estimado por Activision.

Ahora, respecto al futuro de la serie, Activision aún tiene pensado lanzar una nueva entrega de Call of Duty el próximo año. Sin embargo, reportes han señalado que este título ya tiene cuatro años en desarrollo, que es más tiempo de lo usualmente. Normalmente, un juego de esta serie tiene un periodo de desarrollo de tres años, y gracias a que múltiples estudios trabajan en la franquicia, podemos ver entregas anuales.

De esta forma, muchos tienen expectativas positivas sobre la siguiente entrega de Call of Duty, aunque hay que mantenerse cautelosos, especialmente considerando la calidad de los juegos en los últimos años. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el próximo juego de la serie aquí. De igual forma, estos fueron todos los ganadores de The Game Awards.

Nota del Editor:

Christopher Judgme se aventó uno de los mejores chistes de este año. En esta ocasión, The Game Awards estuvo libre de momentos incómodos o sorpresas, por lo que el comentario del actor de Kratos se convirtió en uno de los momentos más icónicos de esta presentación, algo que nunca será olvidado.

Vía: The Game Awards