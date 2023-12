El mes pasado, Nintendo reveló que Jet Force Gemini estaría disponible en el servicio de Switch Online en algún punto de diciembre. Junto a esto, el sitio oficial de la compañía también hacía mención de que dos títulos más del Nintendo 64 lo acompañarían. Si bien en su momento no se dieron detalles específicos, ya sabemos cuándo es que estos tres juegos estarán a nuestro alcance.

El día de ayer, momento después del inicio de The Game Awards, la cuenta oficial de Nintendo of America reveló que Harvest Moon 64, 1080° Snowboarding y Jet Force Gemini ya están disponibles en la aplicación de NIntendo 64 para todos aquellos que poseen una suscripción a Switch Online + Expansion Pack.

Three classic #Nintendo64 games are now live for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!

🌾 Harvest Moon 64

🏂 1080° Snowboarding

🐜 Jet Force Gemini

Which are you playing first? pic.twitter.com/jwinQRcZ9P

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 8, 2023