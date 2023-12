En septiembre de 2021, Shigeru Miyamoto confirmó que una sección dedicada a Donkey Kong ya estaba en desarrollo para Super Nintendo World en Japón. Si bien tuvo que pasar algo de tiempo para tener información adicional, recientemente no solo tuvimos el primer vistazo a esta área del parque de diversiones, sino que también se confirmó cuándo estará disponible.

De acuerdo con Universal Studios Japan, Donkey Kong Country, como se le llamará a esta sección, estará disponible en el parque temático en algún punto de la primavera de 2024. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha exacta para su apertura, pero ya es un hecho que todos los asistentes podrán disfrutar de una sustancial expansión de Super Nintendo World.

Esta nueva expansión incluirá una montaña rusa temática de Donkey Kong, experiencias interactivas, así como muchos productos y comida temáticos, entre los que encontramos cintas para la cabeza, bocadillos y contenedores de Donkey Kong, y mucho más.

Por el momento solo se habla de una expansión para Universal Studios Japan, y por el momento se desconoce cuándo es que Donkey Kong Country llegaría a Super Nintendo World en Estados Unidos. Sin embargo, las probabilidades de que esto suceda son bastante altas, por lo que no hay que preocuparse en dado caso de que no haya información al respecto en los próximos meses.

Recordemos que Super Nintendo World actualmente tiene un gran enfoque en Super Mario Bros., con atracciones de Maio Kart y experiencias interactivas inspiradas en las aventuras del plomero italiano. Junto a esto, los fans también han encontrado pistas que apuntan a la existencia de los Pikmin en este parque temático, por lo que no se descarta la posibilidad de ver alguna sección específica dedicada a esta serie de Nintendo.

Sin embargo, los fans quieren ver una expansión que esté enfocada en The Legend of Zelda. Con una película live action ya en desarrollo, este sería el momento perfecto para que una sección temática de esta serie abra sus puertas, algo que bien podría suceder después de la apertura de Donkey Kong Country.

Respecto a la serie en el mundo de los videojuegos, no hemos visto una nueva entrega de Donkey Kong Country desde Tropical Freeze en 2014, cuando llegó al Wii U. Si bien el personaje se ha mantenido activo en Super Smash Bros. Ultimate y en el próximo Mario vs Donkey Kong, los fans esperan con ansias un nuevo juego de este icónico gorila.

Recordemos que previos rumores han señalado que un nuevo juego de Donkey Kong para el Nintendo Switch ya estaría en desarrollo. Si bien, la Gran N no ha anunciado algo al respecto, esto bien podría cambiar durante The Game Awards en solo unos días. Con el Switch 2 ya en el horizonte de muchos, la siguiente aventura de Donkey Kong podría estar disponible durante el próximo año, e incluso no se descartaría la opción de que esté disponible en las dos consolas de Nintendo.

Ahora solo nos queda esperar y ver qué sucederá con esta serie en un futuro. Por lo mientras, te recordamos que la expansión de Donkey Kong Country para Super Nintendo World en Universal Studios Japan estará disponible en algún punto de la primavera de 2024, y por el momento se desconoce cuándo es que llegará al parque temático de Estados Unidos.

Nota del Editor:

Donkey Kong necesita regresar en forma. Si bien el parque de diversiones es algo interesante, quiero un nuevo juego de la serie Country. Tanto Returns como Tropical Freeze fueron increíbles, y me encantaría ver otra entrega en este estilo. Sin embargo, tampoco estaría mal ver algo como una continuación de Donkey Kong 64.

Vía: Universal Studios Japan