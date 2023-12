PlayStation suspende cuentas sin razón aparente

Hoy en día, perder una cuenta significa más que solo no tener acceso a un nombre de usuario. En el caso de PlayStation, todos los usuarios han gastado cientos o hasta miles de dólares en servicios de suscripción y juegos digitales. De esta forma, una suspensión significaría abandonar todo lo que has comprado. Esta es la razón por la cual muchos han comenzado a preocuparse tras darse a conocer que múltiples cuentas de PlayStation han sido suspendidas sin previo aviso y sin fundamentos.

Durante las últimas horas, usuarios de PlayStation han comenzado a reportar que sus cuentas han sido suspendidas sin previo aviso, y sin algún tipo de justificación aparente. Lo peor de esto, es que esta no es una restricción temporal, sino una decisión definitiva que los bloquea por completo del contenido digital que han adquirido a lo largo de su vida con esta compañía.

Esta suspensión masiva no está limitada a solo una región, sino que gente de América y Europa ha comenzado a reportar suspensiones injustificadas. Sony no ofrece una razón clara para el baneo, pues el mensaje general es que “se han incumplido los términos de uso”. Si bien es cierto que los usuarios pueden apelar y conocer el estado de suspensión, este es un proceso totalmente opaco. La única “solución” que el soporte de PlayStation ha ofrecido a los usuarios que lo han reportado es “crear una cuenta nueva”, algo que no ofrece una verdadera solución al problema.

Sin embargo, parece que este ha sido un error a gran escala. En sitios como Reddit, múltiples usuarios que han reportado una cuenta suspendida, también han mencionado que todo volvió a la normalidad un par de horas después, aunque aún hay un gran grupo de usuarios que no tienen acceso a su perfil. Esto dejaría claro que PlayStation está haciendo todo lo posible para remediar este tropiezo, aunque por el momento no hay información oficial por parte de la compañía en alguno de sus sitios o perfiles en línea.

Una de las razones por las cuales las suspensiones de cuenta se llevan a cabo, es cuando tienes productos en tu carrito de la PlayStation Store por mucho tiempo, así que será mejor que vayas a la tienda virtual y cheques el estatus de tus compras. Esta no es una solución definitiva al problema, pero sí una forma de prevenir posibles inconvenientes en un futuro.

Nota del Editor:

Como alguien a quien se le ha suspendido su cuenta de forma definitiva, puedo decir que este es un terrible sentimiento. Pasas años construyendo una extensa librería digital, y tratando de seguir todas las reglas, solo para que un error fuera de tu control te quite todo lo que has construido. Es horrible, y espero que los usuarios de PlayStation tengan una solución lo más pronto posible.

Vía: Reddit