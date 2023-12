PlayStation dejará jugar gratis online de forma limitada

El año finalmente se está terminando, y eso significa que algunas compañías de videojuegos pondrán sus ofertas para regalar en navidad o simplemente para que los jugadores encuentren algo con descuento, y eso se resume a videojuegos a buenos precios, monedas de juegos free to play y claro, los servicios de suscripción. Hablando de esto último, PlayStation ha anunciado algo bastante llamativo respecto a Plus, ya que lo pondrán gratis por tiempo limitado.

Así es, como has leído hace un momento, Sony anunció que los usuarios de sus consolas PS4 y PS5 podrán jugar lo que requiera PS Plus totalmente gratis, pero claro que no es algo eterno, dado que se trata de únicamente dos días para probar todos los juegos posibles con su alternativa de jugar contra el mundo. La fecha para que esto se lleve a cabo es este mismo fin de semana para cuando se pública la nota que lees, es decir, el 9 y 10 de diciembre.

Esta parte gratuita se ofrece como parte de la promoción de Season of Play de Sony , que también incluirá nuevos avatares, campañas de PlayStation Stars, torneos de eSports y descuentos en productos. A eso se agregan promociones de juegos como el EA Sports FC 24, entre otros que los usuarios no se pueden perder. A eso se suman los juegos mensuales que se regalan con la membresía, los cuales en esta ocasión son Lego 2K Drive (PS5, PS4) Powerwash Simulator (PS5, PS4) y Sable (PS5).

Vale la pena mencionar, que el año que viene aún es incierto para PlayStation, dado que no hay muchos juegos confirmados para PS5 por parte de los estudios originales de la marca, solo se conoce a Wolverine que probablemente no llegue en el 2024 y The Last of Us Part II: Remastered, el cual llega durante enero con mejoras sustanciales. Más allá de eso, el futuro de la consola de actual generación no está tan previsto.

Nota del editor: Será perfecta oportunidad para los usuarios que no cuenten con la membresía el tener un fin de semana para usar la consola por horas y horas, lo malo es que no será posible bajar los juegos de PS Plus, algo que también es comprensible, después de todo lo están liberando gratis.