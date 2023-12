¿GTA VI también llegará al Switch 2?

Después de una desafortunada filtración, Rockstar por fin reveló Grand Theft Auto VI con un tráiler que nos dio un vistazo general a la experiencia que nos espera en el 2025. Junto a esto, se confirmó que la nueva entrega estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Si bien por el momento no hay información sobre otras consolas, los fans esperan que GTA VI también llegue al sucesor del Nintendo Switch.

Pese a que las probabilidades de que esto suceda no son nulas, tampoco es una garantía de que Rockstar esté trabajando en un port de GTA VI para el Switch 2. De esta forma, los fans han tomado esta oportunidad para señalar las razones por las cuales existe la probabilidad para ver este esperado título en la siguiente plataforma de Nintendo.

Para comenzar, se ha mencionado que Rockstar Games ha estado trabajando en estrecha colaboración con Nintendo, esto para hacer una realidad el port de Red Dead Redemption, el cual cuenta con una buena optimización, que si bien aún está por debajo de lo que encontramos en PlayStation 4, Xbox One y PC, es impresionante considerando las capacidades técnicas y gráficas del Switch.

Junto a esto, múltiples reportes han señalado que la siguiente consola de Nintendo contaría con un poder mayor, por lo que sería posible que juegos mucho más demandantes puedan correr en esta pieza de hardware. De igual forma, Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados, por lo que no sería sorpresa que Nintendo esté interesado en tener este título en su catálogo.

Con ports mucho más demandantes y de experiencias que no asociamos directamente con la Gran, Nintendo ha dejado en claro sus intenciones por contar con un público mucho más diverso, algo que seguramente desea expandir una vez que el Switch 2 esté disponible en el mercado. Por último, si esta consola llega a tener un éxito similar al que vemos con el Switch en estos momentos, existe la posibilidad de que Rockstar esté interesado en llevar GTA VI a su próxima consola.

Es importante mencionar que Grand Theft Auto VI solo está anunciado para el PlayStation 5 y Xbox Series X|S por el momento. Si bien se espera que eventualmente también llegue a PC, esto podría tardar, como mínimo, un año, por lo que la versión del Switch podría estar en nuestras manos en un periodo similar. En temas relacionados, surge nueva filtración de GTA VI. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de este esperado juego.

Nota del Editor:

Tener Grand Theft Auto VI en Nintendo Switch 2 sería algo interesante, pero no es una necesidad. Si bien existe la posibilidad de que esto llegue a suceder, no me sorprendería si este no fue el caso. GTA VI luce como algo que solo se puede en la generación actual, y si la siguiente consola de Nintendo no puede igualar este poder, entonces las posibilidades son muy bajas, o nulas.

Vía: Nintenderos