Review – Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Este año ha sido de grandes lanzamientos por parte de Square Enix, pues en cuestión de pocos meses se lanzaron Final Fantasy XVI, Star Ocean: The Second Story R, Theatrhythm Final Bar Line y Dragon Quest: The Adventure of Dai. Sin embargo, parece que la empresa quiere terminar 2023 de la mejor manera, y eso lo harán con una franquicia querida. Durante uno de los directos de Nintendo de hace meses conocimos a Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, videojuego que sigue la línea de spinoffs en donde los verdaderos protagonistas son ni más ni menos que los pequeños monstruos contra los que los hérores luchan en los juegos principales. Algo que ha gustado desde hace años a los conocedores el mundo RPG. Lo más curioso del asunto, es que en Japón lleva el número tres, y eso se debe a que sigue la línea de tiempo que dejaron las entregas originales de Game Boy, pues en Nintendo DS nació otra subfranquicia conocida como Joker. Y ahora, es turno de que la parte principal vuelva con un personaje que los usuarios no esperarían controlar nunca.

Llama la atención, que parece que se está teniendo una especie de enamoramiento con la compañía de Mario, ya que los juegos que no se relacionan al canon tal cual salen únicamente en sus plataformas, hablando más de la marca Monsters. Y esta no es la excepción, pues hasta este momento se conserva exclusivamente para Switch. Así es como llegamos al texto que están leyendo al día de hoy, dado que Square Enix nos ha tomado amablemente a consideración para revisar este juego con un código anticipado del mismo. Esto con el fin de darles a conocer a ustedes si la entrega nueva vale la pena, esto en todo tipo de aspectos que van desde la jugabilidad, historia, música y también los gráficos. Vale la pena mencionar, que quien está elaborando la reseña justo el año pasado también revisó Dragon Quest Treasures, por lo que no es nadie que se considere ajeno ante esta longeva saga. Y lo mejor, es que se trata de un spinoff con ciertas similitudes, pero que lleva consigo contadas diferencias que lo hacen único.

¿Será que Dragon Quest Monsters: The Dark Prince logre cumplirle a los fans y también abordar nueva gente al barco? O tal vez… ¿Veremos una entrega que no se siente con alma y que solo será para vender copias en masa en Japón? Eso lo vamos a checar dentro de una reseña que les hemos preparado de forma exhaustiva para casi terminar el 2023. Con todo este contexto de fondo, es momento de tomar el escudo, espada y mejores monstruos para explorar tierras mágicas, en las que juntar reclutas será la clave para continuar dentro de un periplo por tomar el trono de los monstruos. Sin más preámbulos de por medio, comencemos con este juego que será la entrada perfecta para todo lo que viene al futuro, mismo que es de lo más prometedor.

En busca de la cura a la maldición

La historia de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince nos coloca en una tierra misteriosa donde un demonio malvado tiene a todo el mundo atemorizado, y eso se debe a que constantemente manda a sus sirvientes para acabar con la vida de quienes no puedan darle el tributo necesario, irónicamente este sujeto se trata de un rey importante dentro del escenario.

La cuestión es que interpretamos a Psaro, un chico que trata de vivir de forma normal dentro de este mundo, pero a pesar de que trata de socializar con la gente de su villa no logra debido a que lo consideran un monstruo. Y es que podría decirse que sí lo es en parte, ya que su madre es humana pero su padre es el demonio antes mencionado que lleva el trono de las tinieblas.

Tras poco tiempo después de que Psaro no se siente del todo identificado con la gente, la madre de este muere debido a que hay personas que lo han estado cazando por ser considerado una amenaza. Debido a eso, el protagonista emprende un viaje de venganza contra su progenitor, ya que esencialmente por su culpa pasó todo esto, teniendo la aventura con su mamá y luego abandonándolos a su suerte.

Así es como el chico joven llega a su destino para enfrentar a su padre y asumir el trono para dar un cambio y que tanto humanos como monstruos puedan convivir, pero el señor oscuro no se lo deja fácil, poniendo una maldición sobre él. El hechizo consiste en que no puede dañar con su mano a cualquier tipo de enemigo no importante cuanto lo intente.

Eso lo lleva a escapar y luego ser transportado a Rosehill, el cual se puede considerar como su nuevo hogar, y es que en ese lugar le han enseñado la forma perfecta de defenderse ante los peligros. Se trata de la habilidad de reclutar a los monstruos salvajes que se encuentre por el camino, algo que es sencillo debido a que es el descendiente del rey demonio.

Ahora con esta habilidad sobre sus hombros, Psaro se pondrá en camino para reunir un montón de seres poderosos y que así recupere su capacidad de dañar a quien se lo merezca como su padre. Dentro del camino conocerá ayudantes importantes, así como tendrá el respectivo desarrollo de personaje, pues en algún futuro se convertirá en alguien importante para Dragon Quest IV, concretamente el villano principal.

Así es, la historia nos narra los acontecimientos que se dan antes del cuarto juego principal, y de cómo este personaje se convierte en uno de los obstáculos más peligrosos del héroe de turno. Sin embargo, esa ya es una narrativa que quedaría perfectamente para quienes desean explorar dicho juego y claro, quienes ya lo probaron reconocerán fácilmente a Psaro de varias entregas.

En general, la historia está decente a pesar de contar con ciertos elementos que la hacen bastante simple, y estamos hablando de un psinoff, por lo que tampoco se debe exigir demasiado.

A explorar y capturar monstruos

La jugabilidad de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince es sencilla de describir, pues se trata de un JRPG clásico por turnos, mismo en el que nuestro personaje no meterá las manos para pelear sino sus vasallos. Y es dentro del título exploraremos mini mundos abiertos donde estos se encuentran y así ir mejorando poco a poco sus poderes.

Como ya estarán adivinando aquí se cuenta con bastante grindeo, por lo que tomará horas en las que el usuario mejore su arsenal, pues los sirvientes suben de nivel al derrotar enemigos y claro, obtener los típicos puntos de experiencia. A su vez, entre más vayan fortaleciéndose será mejor para que a la vez tengan números de habilidad y conseguir poderes hasta ser casi invencibles.

Dentro del menú de opciones al momento de combatir hay varios a seleccionar, y el que tenemos justo a la mano es el de atacar de forma automática, con las habilidades que los personajes consideren oportunas utilizar. Sin embargo, también hay comandos como el de poner a un personaje solo curando y los demás atacando o defendiendo, eso depende de cómo lo configures.

Por otro lado, también tenemos un proceso más clásico, en el que el jugador puede seleccionar la habilidad del monstruo seleccionado de forma manual, algo que claramente recuerda a los juegos principales de la franquicia. Esto hará que las estrategias se piensen mucho más, pues hay casos en los que la máquina no suele destacar por inteligencia.

La captura de los villanos también es sencilla, pues dependiendo de la experiencia que tengan nuestros monstruos un medidor se porcentaje subirá a medida que lo intimiden y así con solo presionar un botón podremos convencerlos de acompañarnos en esta aventura. También existe la forma de alimentarlos en combate para que la cosa sea más rápida.

El número de compañeros que podemos llevar a la vez son ocho dentro de la party, aunque solo cuatro de ellos podrán combatir contra nuestros enemigos en cuestión. Los otros cuatro que tenemos en el menú son de reserva por si alguno cae en batalla, aunque también hay que considerar que si son monstruos considerados de tamaño grande, ocuparán un espacio extra en el equipo.

Una de las preguntas que seguramente también van a surgir en torno el juego, es si hay algunos equipables como las clásicas armaduras y también accesorios y sí, están presentes, pero solo hay anillos que suelen subir ciertos atributos. Estos se pueden comprar en tiendas de ítems generales, cofres en el mapa o encargos especiales.

Algo que también se debe considerar es la creación de monstruos nuevos, ya que al igual que con otros RPG’s como lo pueden ser Shin Megami Tensei o Persona, se pueden crear nuevas criaturas como una especie de fusión. Esto ayudará a que el rango de los aliados suba y que así el prestigio que va del F hasta el A nos sea de ayuda en futuros combates.

Las estaciones y los coliseos

Después de explorar la parte de los combates en Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, es hora de repasar cómo vamos a movernos por el mundo, ya que nos liberan en mapas semi abiertos para ir coleccionando a los monstruos. Y sí, se puede interactuar con el entorno pero esto es algo un tanto limitado en comparación a otros juegos.

Uno de los elementos que puede ayudar de cierta manera, es que en momentos puntuales las estaciones de estos mapas van a cambiar y eso hace que secciones del mismo se ven afectadas. Podemos pasar de la primavera al otoño al cabo de instantes, y viceversa, realmente es una mecánica que tenía potencial para ser algo más grande pero parece que solo están tentando el terreno.

Algo que sí considero una ventaja, es que una vez nuestro personaje haya llegado a puntos clave del mapa, estos servirán como el fast travel del juego, haciendo de la pesada tarea de regresar todo el camino algo más llevadero. Y es que tendremos que transportarnos de forma continúa entre secciones que comprenden el mundo humano y de demonios.

Tampoco se me debe dejar pasar el hablar de Rosehill, lugar al que podemos considerar como el hub principal de la aventura, ya que en la torre del lugar es donde podemos equiparnos para las diferentes aventuras. A eso se suma el hecho de que está la granja de monstruos donde podemos hacerle visita a estos, y también cumplir con mazmorras adicionales que nos darán para conseguir mejores tesoros.

Por último está la parte de los coliseos, ya que habrá algunos repartidos por el mundo, y en estos habrá copas de diferentes rangos, los cuales se podrán superar mientras vayamos mejorando al equipo. Algunos enfrentamientos serán necesarios para progresar en la historia, y otros solamente para conseguir items especiales.

Al final del día, ponerse a subir de nivel resulta relajante, pues esto realmente es el alma de los RPG por turnos, así que quienes desean estar en constante progreso en algún momento se van a topar con un bache. Eso es justamente por no tomarse el tiempo de subir los niveles o encontrar monstruos más fuertes para ganar a los jefes más desafiantes.

Gráficos simpáticos y música familiar

Llegando a la parte gráfica de Dragon Quest Monsters: The Dar Prince, podemos decir que se cumple de forma decente, ya que se conservan los diseños que conocemos de la franquicia hechos por Akira Toriyama. A eso se agrega el uso del cel shading para dar forma a todo ser que vemos aquí, por lo que no hay ningún tipo de problema con eso.

De hecho, luce bastante similar a lo visto en Treasures, juegos que luce muy bien a pesar de que no se explota el potencial de Nintendo Switch, aunque como nos sueltan en mundos abiertos es obvio que no quieran descartar todos los recursos a disposición. Digamos que no son los mejores gráficos del mundo pero tampoco un desastre.

En cuanto a la parte de rendimiento, el título va a 30 cuadros por segundo lo cual no molesta para nada, dada la naturalidad del juego, pero sí existe el detalle de que en ciertas partes llegan a notarse algunos bajones inevitables. Eso no es algo nuevo en la consola, y le pasa incluso a grandes juegos de la misma como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

La resolución también la podemos considerar como un ligero problema, pues en portátil definitivamente no se llega a los 720p y en dock tampoco se alcanzan los 1080p. Eso también se nota cuando hay pop in con los diferentes escenarios, y cuando vemos en la lejanía los modelos de enemigos que se mueven a una taza de cuadros menor.

La música del juego corre de nueva cuenta por parte del compositor original de la franquicia, con temas familiares que prácticamente aparecen en todo título, ya sea spinoff o principal. Entonces, quienes se conozcan la marca de Dragon Quest quedarán totalmente complacidos con todo lo que van a escuchar en el juego.

Eso sí, también hay temas nuevos que nunca pueden faltar, y ese sentimiento de epicidad se impregna en todo momento debido a que suena una orquesta mientras libramos los combates más interesantes. Algo que siempre debemos tener presente al momento de jugar uno de estos estos títulos, es que la parte musical siempre logra conseguir buena calificación.

Muy buena opción mientras los juegos fuertes llegan

En conclusión, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince es un título que llega para cerrar el año de forma relajada, esto después de muchos lanzamientos de gran escala por parte de Square Enix. Y la verdad, las entregas de esta serie no suelen fallar casi nunca debido a que ese elemento de RPG clásico sigue vibrante para entretener.

El sistema un tanto más ágil del combate hará que cualquier tipo de usuario pueda abordar este spinoff, ya que existe la forma de volverlo o automático o también ligeramente más estratégico. Pero como ya mencione, es necesario tomarse un tiempo para subir de niveles, esto con el fin de no atorarse al algún combate concreto.

Si quieres conocer esta sub franquicia en la que los protagonistas son los monstruos de este universo, definitivamente es el primer buen paso a seguir, dado que las entregas anteriores se pueden considerar perdidas. Y si ya conoces esto como la palma de tu mano, es bastante obvio que no debes dejar pasar esta aventura llena de combates y personajes familiares.

Recuerda que este videojuego ya está disponible en Nintendo Switch.