¿Tears of the Kingdom tendrá una secuela?

Las secuelas a los juegos exitosos son bastante comunes, especialmente hoy en día. Sin embargo, lo que para algunos es un camino obvio, para Nintendo, no siempre es la ruta adecuada. Si bien Tears of the Kingdom es uno de los títulos más aclamados de este año, no esperen ver una continuación directa.

Por medio de una entrevista con Game Informer, Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una secuela directa de Tears of the Kingdom, para así entregarle a los fans la primera trilogía conectada en toda la serie. Sin embargo, el productor no cree que esto sea posible. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Bueno, eso sería una secuela de una secuela, ¡lo cual se vuelve un poco salvaje cuando lo piensas! Pero como mencioné anteriormente, con Tears of the Kingdom, buscábamos construir sobre el mundo que creamos con Breath of the Wild y realmente agotar las posibilidades de lo que podíamos poner en ese mundo. Creo que es, para usar un término, una apoteosis, o la forma final de esa versión de The Legend of Zelda. En ese sentido, no creo que hagamos una secuela directa de un mundo como el que hemos creado”.

Junto a esto, recordemos que Aonuma también ha señalado que no tienen planes para lanzar algún tipo de DLC para Tears of the Kingdom. El productor ha señalado que los desarrolladores se han quedado sin ideas fuertes para algún tipo de continuación, puesto que con esta entrega han logrado todo lo que se propusieron desde el lanzamiento de Breath of the Wild.

Sin embargo, esto también nos presenta una serie de cuestiones. ¿Acaso el siguiente juego de la serie dejará de lado el mundo abierto? Muchos fans han señalado que, pese a ser grandes juegos, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no cuentan con múltiples elementos que encontramos en las previas entregas de la serie.

Si bien el título más reciente trató de remediar esto con la inclusión de dungeons, acompañantes, y elementos clásicos de la serie, el enfoque aún estaba en la exploración, construcción, y en dejar volar la imaginación, elementos que, pese a siempre estar presentes en The Legend of Zelda, nunca habían logrado ser el enfoque principal.

Considerando que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom se han convertido en los juegos más exitosos de la serie, será interesante ver cómo es que los nuevos fans reaccionarían ante una nueva entrega que retome la fórmula original que hemos visto desde A Link to the Past. Sin embargo, por el momento no hay información oficial respecto al futuro de la franquicia.

Recordemos que entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom hubo una espera de seis años, y eso considerando que Nintendo ya tenía las bases establecidas. Ahora, si la Gran N opta por tomar un camino completamente diferente para la serie, ya sea que nos ofrezcan otro mapa, o se abandone al mundo abierto, la siguiente aventura de Link aún está a varios años de distancia, y seguramente tendremos la oportunidad de disfrutar de esta entrega hasta que el sucesor del Switch esté en nuestras manos.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está disponible en Nintendo Switch, y es considerado uno de los mejores juegos del año. En temas relacionados, actriz de Zelda en este juego quiere aparecer en la película live action de la serie. De igual forma, reconocen que Ganondorf en Tears of the Kingdom es demasiado sexy.

Nota del Editor:

Yo sí quisiera ver una tercera entrega con esta versión de los personajes y Hyrule. Si bien el gameplay es espectacular, y la exploración algo sumamente adictivo, uno de los puntos que más me interesaron de Tears of the Kingdom fue la historia, y ver una continuación con este Link y Zelda me encantaría.

Vía: Game Informer