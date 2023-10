Reconocen que Ganondorf de Tears of The Kingdom es sexy

Parece broma, pero hace algunos meses ya fue lanzado uno de los mejores juegos del año, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual tuco como punto fuerte la jugabilidad en el que el mundo se va adaptando a las herramientas del Link. Y también, otra carta que abrió el interés de los fans, fue justamente el regreso de Ganondorf, que no había salido en un título de la saga desde Twilight Princess.

Algo con lo que muchos están de acuerdo, es que el diseño de esta versión del rey de las Gerudos tiene un aspecto mucho más sofisticado, dado que en los lanzamientos pasados normalmente tenía apariencia robusta pero no en cuanto su musculatura. Esto ha cambiado con el juego nuevo, pues hay incluso gente que lo considera atractivo, eso nos lleva a una nueva entrevista con el director del título, quien de cierta forma reconoce esto.

Aquí lo mencionado:

Creo que fuimos capaces de reflejarlo bien visualmente. El diseñador responsable dice que quería que el personaje no solo fuera violento, sino también abrumadoramente malvado y un hombre atractivo del que se enamoraran tanto hombres como mujeres. La elección de la ropa y los accesorios también es importante, y soy consciente de que el propio Ganondorf tiene conciencia estética y un buen sentido del estilo. Diseñé el personaje con la idea de que prestara atención a su aspecto y de que tuviera la elegancia y la inteligencia de un rey, y presté atención a cada parte de su cara, de su cuerpo e incluso a la punta de sus dedos para crear una imagen que fuera a la vez fuerte y sexy.

Entonces, no ha sido meramente casualidad que Ganondorf tuviese una apariencia atractiva, misma que a la vez genera miedo en el jugador, pues se trata del máximo reto a enfrentar dentro de la entrega, ya que cuenta con patrones que no son tan predecibles en el primer combate. Eso mismo ha hecho que Nintendo lance su Amiibo, pues sabían que la gente los iba a pedir sin ningún tipo de reparo.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Nintendo Dream

Nota del editor: La verdad que ese Ganondorf provocó bastante suspiros entre la gente, y precisamente dentro de nada se va a lanzar su Amiibo oficial. Entonces, esperemos verlo de regreso tras el final del juego que llegó este año a Switch.