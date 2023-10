Muere Matthew Perry, Chandler de Friends, a los 54 años

Matthew Perry, uno de los protagonistas de Friends, ha fallecido. Informó TMZ. Fuentes policiales nos dicen que encontraron al actor el sábado en una casa en el área de Los Ángeles… donde nos dicen que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes dicen que los primeros en responder acudieron a una llamada por paro cardíaco. No está claro exactamente en qué lugar de la propiedad ocurrió esto.

Nuestras fuentes dicen que lo encontraron en un jacuzzi en la casa… y nos dicen que no se encontraron drogas en la escena. También nos dijeron que no hubo juego sucio involucrado. Perry es más famoso por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie de los años 90, que duró 10 temporadas… y él apareció en todos los 234 episodios. Su personaje era un favorito de los fans, al igual que su actuación: sus gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fans de todo el mundo.

Aunque Friends fue su mayor reclamo a la fama… Matthew Perry protagonizó/apareció como invitado en innumerables otros programas de televisión a lo largo de los años, como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, The Odd Couple y más. También actuó en varias películas memorables (principalmente comedias)… como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In y muchas otras. Ha estado alejado de la escena recientemente… sin haber actuado desde una miniserie de televisión en 2017.

Aunque su personalidad en pantalla era afable y optimista, Matthew sufrió mucho detrás de escena, especialmente por su adicción a las drogas y al alcohol… analgésicos, específicamente. Estuvo enganchado a Vicodin durante años, incluso mientras estaba en Friends, y estuvo en rehabilitación varias veces. Matthew habló abiertamente sobre este doloroso capítulo de su vida en una autobiografía que publicó el año pasado… donde detalló las luchas que tuvo… incluido su claro cambio de peso en la serie.

Durante la promoción de su libro… Matthew hizo varias entrevistas en las que se mostró increíblemente emocional, incluida una con Diane Sawyer, donde detalló su historia. Aunque Perry parecía estar limpio y sobrio hace un año, el año anterior, cuando él y otros miembros del elenco promocionaban el programa de reunión de Friends, preocupó a los fans… ya que parecía no estar bien en algunos momentos, hablando un poco arrastrado y luciendo un poco fuera de sí.

Además de su consumo de sustancias… Matthew también tuvo problemas de salud, algunos de los cuales fueron graves y requirieron hospitalizaciones. Uno de estos incidentes se originó a partir de una perforación gastrointestinal, lo que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia… pero afortunadamente se recuperó. Matthew nunca se casó, pero estuvo brevemente comprometido con Molly Hurwitz hace unos años… lo cual terminó después de solo 6 meses. Antes de eso, se le relacionó con Lizzy Caplan.

Tenía 54 años.

QEPD

Vía: TMZ

Nota del autor: ¡Qué triste! Fue muy doloroso ver el momento en el que habló de sus adicciones y problemas y pensar que en la TV lo veíamos como si nada. Manténganse informados de la salud de sus seres queridos, pongan atención a las señales y busquen ayuda profesional si se sienten deprimidos o con problemas de salud mental.