Pese a las críticas que han recibido los remakes live action de Disney, estos proyectos han generado millones de dólares para la compañía del ratón, por lo que no es una sorpresa escuchar que más proyectos de este tipo están en camino. Ahora, el día de hoy se ha liberado el primer tráiler de Mufasa: The Lion King, precuela del remake de Lion King que vimos en 2019.

Mufasa: The Lion King contará con el mismo estilo fotorrealista que vimos en 2019, pero con una historia completamente nueva, en donde veremos la infancia de Mufasa y Scar, respondiendo algunas de las dudas más importantes de los fans. Esto fue lo que comentó Barry Jenkins, el director de este proyecto, al respecto:

“Crecí con estos personajes, significan mucho para mí. Creo que el trabajo que hizo Jeff Nathanson, el escritor, ayudó realmente a los niños y a cualquiera que alguna vez haya amado esta propiedad a comprender lo que se necesita . Los reyes no sólo nacen, no sólo se hacen. Tienen que convertirse en quienes son a través de una serie de eventos con los que mucha gente pueda identificarse. Entonces, desde ese punto de vista, encaja muy bien con todo lo demás que he hecho. Así que no siento ninguna presión, sólo quiero hacer un buen trabajo”.

Como pudieron ver, la cinta nos dará una extensa mirada a Mufasa y Scar. Junto a esto, personajes como Timón, Pumba y Rafiki, interpretados por Seth Rogen, Billy Eichner y John Kani, respectivamente, estarán de regreso, aunque se desconoce el papel que cada uno tendrá en esta nueva historia.

Mufasa: The Lion King llegará a las salas de cine el próximo 20 de diciembre de 2024. En temas relacionados, estas son las fechas de estreno de las próximas películas de Disney. De igual forma, Disney y Sony forman una alianza.

Nota del Autor:

No me gustó The Lion King de 2019, por lo que es muy probable que no vea esta precuela. Sin embargo, espero que la historia sea algo original, y no esté al nivel de lo visto en las dos secuelas de la cinta animada original. Solo espero que Disney disminuya el flujo de remakes live action.

Vía: Walt Disney Studios