Disney y Sony forman nueva alianza

Aunque no lo parezca, la gente sigue consumiendo media física de películas y series, algo que puede parecer increíble, pues hasta compañías como Best Buy están poco a poco retirando este tipo de productos del mercado, y ahora el asunto de la maquila y distribución es más cara, pero empresas como Disney no se detendrán ante esto para tener un medio de ingresos extra. Por esa razón han reportado una alianza con alguien que conoce muy bien el tema, y esto se ha hecho formal hace nada de tiempo.

Según los reportes que han llegado por medio de Deadline, la empresa dueña de Mickey Mouse ha llegado a un acuerdo de licencia con Sony del cual la división de entretenimiento en el hogar de esta última se encargará de todos los lanzamientos de la compañía en DVD y Blu-ray , así como de toda la producción de medios físicos. Por lo que ellos tendrán el papel de hacer la manufacturación de los mismos, así como llevarlos a los diferentes minoristas que los ponen a la venta, ya sea super mercados o tiendas en línea.

Sony comercializará, venderá y distribuirá los nuevos lanzamientos en EE. UU. y Canadá. El cambio ha sido parte de una evaluación más amplia de la estrategia de Disney para llegar a los consumidores y se produce cuando la compañía enfrenta la presión de algunos inversores para ofrecer más eficiencias de costos. La reestructuración y las reducciones de personal en 2023 han generado al menos 7.500 millones de dólares en ahorros de costos en toda la empresa, a eso se agrega que constantemente deben ofrecer su servicio de streaming.

Desde tiempos que se retoman a décadas atrás, Disney siempre ha estado en el liderazgo de venta de media física, ya que los VHS y Beta tuvieron su momento de auge que abarcó desde los 80’s hasta los inicios del 2000. Sin embargo, llegó la evolución al DVD, por lo que la empresa se adaptó y siguió a la vanguardia, dado que empezaron a relanzar sus clásicos en los discos, algo que igual pasó al llegar el Blu Ray. Sin embargo, en 2011 llegó Netflix y tuvieron que prestar sus derechos para que usaran sus películas, eso hasta que en 2020 tuvieran finalmente su plataforma streaming.

Vía: Deadline

Nota del editor: Es un poco extraño que Disney y Sony lleguen a esta alianza. Pero también podría tener cosas positivas, como el tener mejores lazos al crear películas de Spider-Man en formato live action, pues el ratón no cuenta con los derechos de cine del personaje y tiene que pedirlos prestados siempre.