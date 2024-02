Anuncian el primer vistazo al DLC de Elden Ring

Desde hace ya poco más de un año se anunció que el mejor juego de 2022, Elden Ring, tendría un DLC llamado Shadow of the Erdtree, mismo que expandirá la historia de alguna forma que hasta este momento es desconocida. Desde ese momento Bandai Namco y FromSoftware se quedaron muy callados, pero parece que ese silencio acaba de terminarse.

La cuenta oficial del videojuego nos acaba de confirmar que tendremos el primer avance de este contenido el próximo 21 de febrero en punto de las 7:00 AM horario del pacífico, 9:00 AM en el horario de México. Tendrá una duración de aproximadamente tres minutos, mostrando algo de gameplay que los usuarios se van a encontrar en este contenido extra de pago.

The first trailer for #ELDENRING Shadow of the Erdtree will be revealed in 16 hours. Join us at 15:00 UTC.https://t.co/vdG8dJvcet pic.twitter.com/lBbKJYxW2z

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 20, 2024