Best Buy empieza a retirar la media física de tiendas

Desde hace ya poco más de 10 atrás cadenas importantes de renta de películas físicas se vieron obligadas a cerrar, eso se debe a que las tecnologías avanzaron y llegó el streaming para que la gente no tenga que salir de sus casas para disfrutar de sus cintas favoritas o estrenos de cine. Aun con eso, la media física se seguía elaborando en DVD o Blu Ray para quien gustara comprar directamente los formatos y eliminando la renta, pero de forma reciente se ha dado un nuevo paso, el cual incluye no poder comprar las copias, al menos eso pasa con una tienda.

Desde octubre de 2023, se confirmó por parte de un porta voz de Best Buy, que en los siguientes meses ya no habrá disponible media física para que los clientes puedan adquirir, es decir, que los DVD’s y Blu Ray ya no van a estar a la venta y por obvias razones, nuevos títulos no llegarán a las mismas. Este es el primer paso para que más compañías quieran imitar este comportamiento, puesto que los servicios de streaming ya han logrado superar a todo lo demás y así la preservación no existirá.

Aquí lo mencionado por esta persona:

Declarar lo obvio, la forma en que vemos películas y programas de televisión es muy diferente hoy en día que hace décadas. Haz este cambio nos da más espacio y oportunidad para traer a los clientes nuevas e innovadoras tecnología para que ellos exploren, descubran y disfruten.

Hay que mencionar, que ante esta noticia la gente se ha empezado a manifestar en redes, comentando que había meses en los que asistían a la tienda para llevarse una montaña de CD’S, DVD’s y Blu Ray para poder llevar a su casa y disfrutar de las películas o música en el formato más clásico. Algunos usuarios han llegado a comentar que ahora no tendrán razón para ir la tienda, a pesar de que también venden elementos de tecnología como celulares, reproductores de música, entre más piezas.

Quienes han asistido de forma reciente a las tiendas, ya empezaron a notar que son pocas las piezas las que están a la venta en las estanterías, y la reducción de espacio que ocupan es de lo más notorio. Claro, cintas nuevas que van saliendo al mercado no se pueden comprar, dado que Best Buy desea terminar con el inventario con el que cuentan, incluso si eso conlleva poner descuentos importantes.

Vía: Daily Mail

Nota del editor: Yo casi no compro películas, pero es evidente que el siguiente paso podría tratarse de la desaparición de los videojuegos físicos de las tiendas, pues cada vez más se trata de llaves que te dan el permiso de jugar y en muchos casos ya no traen nada de información dentro. Espero que la era tarde mucho en hacerse presente.