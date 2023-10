Best Buy dejará de vender media física

Estamos en una época donde los productos físicos de entretenimiento son cada vez menos, y eso se ha reflejado con el lanzamiento de películas y música de forma anticipada al lanzarse en plataformas dedicadas a lo digital. Proceso que se ha reafirmado ante un nuevo rumor, mismo que confirmaría a cierta tienda como una de las que ya se está retirando del negocio en cuanto artículos que se puedan tocar.

Se menciona que a partir de 2024 comenzará este plan por parte de la famosa cadena de electrónicos conocida como Best Buy, pero lo importante aquí es el hecho de que también manejan productos como instrumentos musicales, celulares, televisiones, cámaras más. No está claro si solo serán los videojuegos y películas o si va a ser tal cual como una tienda en línea para ya no rentar enormes espacios de tienda.

Algo que coincide con esto, es que hace tres años en México pasó algo curioso, dado que la cadena se retiro del mercado, y eso puede deberse a que los costos de productos eran bastante altos para el consumidor promedio del país. Incluso, durante sus últimos meses hicieron una barata en la que los videojuegos, series, teléfonos y más aparatos fueron arrasados por la gente que se los llevaba al por mayor.

Esto es preocupante en cierta medida, ya que si se llega a cumplir con lo mencionado en los rumores, otras tiendas del estilo puedan seguir el ejemplo, y como eso haría que las compañías no tengan donde poner sus juegos, tal vez se piense ir por un lado únicamente digital. Al menos está el consuelo de que Amazon sigue moviendo los productos sin ningún tipo de problema y en cantidades masivas.

Actualización:

A raíz de los rumores distribuidos por la web, la tienda tal cual ya salió a dar su comunicado afirmando que sí van a llevar a cabo esta estrategia, pero hay un detalle, lo que van a dejar de vender tanto en línea como en tiendas físicas será únicamente los discos de DVD y Blu Ray, ya sea de series o también películas. Aseguraron que los videojuegos siguen a la venta y no se planean retirar de su cadena.

Aquí parte del comunicado:

Hacia este cambio nos da más espacio y oportunidad para traer a los clientes tecnología nueva e innovadora para que exploren, descubran y disfruten.

Como ya se mencionó, el cambio se dará de forma gradual a partir del 2024. Y también, confirman que dispositivos electrónicos, celulares, consolas, instrumentos de música y más, estarán disponibles aún sin ningún tipo de problema.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Best Buy en general no ha tenido ya gran auge ni en su propio país de origen, por lo que no sorprendería que dejen de vender productos en físico. Sin embargo, eso puede hacer que más tiendas ya no quieren seguir vendiendo este tipo de accesorios.