Los mejores memes sobre las conglomeraciones en Best Buy México

Como seguro ya estarás enterado, el día de hoy Best Buy llevó a cabo una venta sorpresa de liquidación, en la cual era posible encontrar varios productos a un excelente precio. Poco después de que su sitio web colapsara, compradores no tardaron en irse a formar a las tiendas a pesar de estar en medio de una pandemia, y los usuarios de internet no los perdonaron.

Así como ha sucedido en repetidas ocasiones, la situación se prestó para que cientos de internautas compartieran divertidos memes, y acá recopilamos algunos de nuestros favoritos:

– ¿Y murió por Covid?

– Sí, dijo que tenía que aprovechar la liquidación en @BestBuyMexico y fue y ahí se contagió.

– Qué mal… ¿y qué compró? pic.twitter.com/my86HWOfCD — Pacasso (@DrNetas) December 3, 2020

La raza que alcanzo a entrar a @BestBuyMexico 🤣😂 pic.twitter.com/crOlTXMbKO — Militante (@el1000itar2020) December 3, 2020

Los de sistemas des Best Buy pic.twitter.com/HQcBTwjeF1 — Jon (@jonaespi19) December 3, 2020

Quisiera ser Best Buy para irme de México pic.twitter.com/XcF7devNSq — Juan (@Juanrdzzzz) November 24, 2020

Amazon, al ver que Best Buy se retira de México: pic.twitter.com/CnFCEbLg1m — AloneFox (@AloneFoxOficial) November 24, 2020

Viendo todas las ofertas de liquidación de Best buy… pic.twitter.com/HBqg4ZY1cP — Juanjo Rodz (@juanjorodz_) December 3, 2020

El que maneja la página de Best Buy viendo a todos pelearse por las Nintendo Switch en liquidación. pic.twitter.com/N35mE0eigO — Chema Mendoza (@chemxmendoza) December 3, 2020

Toda la banda intentando comprar su Nintendo Switch en Best Buy. pic.twitter.com/I2doJbGozg — Juan (@Juan_SJ30) December 3, 2020

El Nintendo switch edición Mario que se quedó atrapado en el carrito en la muerte de la página de Best Buy pic.twitter.com/IhvJJx7aqw — ハビエル (@javik007) December 3, 2020

Fuente: Twitter