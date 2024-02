Disney anuncia la fecha de estreno para muchas películas

El día de ayer han salido muchas noticias en torno a Disney, destacando primeramente que su servicio de streaming ha bajado ligeramente en suscriptores, pero que eso no ha sido tan doloso debido al aumento de precio de la misma y que los parques de atracciones sacan todo a flote monetariamente hablando. Por su parte, también hay una colaboración en camino con Fortnite, la cual tiene pinta de ser a gran escala; y claro, se dieron las fechas de estreno para varios productos que llegan directamente a los cines.

El que más ha sido de la atención de la gente es ni más ni menos que Moana 2, película que tuvo anuncio fugaz pero que es la más próxima a sumarse a las salas, confirmando que la veremos el 27 de noviembre de este 2024. A esto le siguió la fecha para The Mandalorian and Grogu, cinta que nos seguirá contando las aventuras de este par de personajes, y que presuntamente está ubicada después de la tercera temporada que llegó en el 2023, está programada para el 22 de mayo del 2026.

Después de esto tenemos la tan esperada fecha de estreno para Zootopia 2, la cual es el 26 de noviembre de 2025, por lo que ese gran espacio de diferencia posiblemente servirá para los estrenos de Pixar, entre ellos la secuela de Intensamente que hasta ahora solo tiene un tráiler. En el 2026 las fechas ya son inexistentes en cuanto a mes y día específico, no obstante, se dice que Frozen estará preparada para llegar en dicho año, pero aún no deciden algo más concreto, dado que Toy Story 5 llega también en esos meses.

En cuanto a la parte de Marvel, eso es un calendario separada, pero de momento lo único relacionado al MCU para este 2024 es Deadpool 3, pero en el 2025 se habla del estreno de la cuarta Spider-Man con Tom Holland, y queda confirmada Captain America New World Order. Las cintas de Avengers llegan hasta el 2026, al menos una de ellas, pero no se sabe si habrá cambios debido a que el villano principal, Kang, ya no estaría presente debido a lo sucedido con el actor Jonathan Majors.

Vía: Twitter

Nota del editor: Ojalá algo dentro del contenido valga la pena de ver, dado que Disney ha estado bajando mucho en cuanto a calidad. El MCU es el que realmente se debería de reiniciar, sería interesante que esta vez en la parte animación, eso al menos que Deadpool 3 llegue a salvar todo.