Nueva pista sobre el futuro de Xbox sale a la luz

¿Xbox se convertirá en un publisher third party? Esa es una cuestión que seguramente será respondida la próxima semana, cuando Phil Spencer, jefe de Xbox, y Satya Nadella, CEO de Microsoft, revelen los planes para el futuro de la división de videojuegos. Sin embargo, parece que un empleado de la compañía se adelantó a la presentación, puesto que ha revelado que ya está trabajando en juegos para el Switch y PlayStation.

Por medio de su perfil en LinkedIn, Cary Chen, director de contenidos de juegos de Microsoft en Asia, actualizó su descripción del trabajo, en donde no solo mencionó a compañías como Activision y Blizzard, las cuales ya forman parte de Xbox Game Studios, sino que también señaló directamente a PlayStation y el Switch. Esto fue lo que comentó:

“La gama del portafolio incluye Xbox Game Studios, Activision, Blizzard, Zenimax y Bethesda en PC, Xbox, PlayStation, Switch y dispositivos móviles”.

Una vez que esta información se dio a conocer, Chen eliminó cualquier rastro relacionado con PlayStation y el Switch, aunque ya es imposible ocultar todo lo que dio a conocer. Desde entonces, el director no ha proporcionado algún mensaje que aclare esta situación. Si bien no se descarta la posibilidad de que este fue un error, también es cierto que se adelantó al anuncio oficial de la próxima semana.

Por el momento solo nos queda esperar a que se libere más información al respecto, y considerando que una presentación especial de Xbox se llevará a cabo la próxima semana, cada vez falta menos para conocer a ciencia cierta cuál será el futuro de esta división de Microsoft. En temas relacionados, la producción del Xbox Series X|S se habría detenido por completo. De igual forma, Toys For Bob no ha cerrado sus puertas.

Nota del Editor:

Cada vez es más tangible el hecho de que Xbox pasará a ser un estudio third party, lo cual es una decepción para algunos. Si bien no creo que este cambio sea de la noche a la mañana, es muy probable que en unos dos o tres años ya no estemos hablando de títulos como Marvel’s Blade como una exclusiva de Xbox, sino como un título multiplataforma.

