Toys For Bob no cierra sus puertas

El día de ayer se dieron a conocer una serie de despidos en Activision que afectaron al estudio de Toys For Bob, conocidos por Crash Bandicoot 4: It’s About Time y la colección de Spyro Reignited Trilogy. En su momento se mencionó que este equipo había cerrado sus puertas de forma definitiva, algo que decepcionó a gran parte de los fans. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que el estudio no ha muerto, simplemente han cambiado su estructura.

Si bien es cierto que Toys For Bob sufrió una serie de despidos el día de ayer, el estudio no ha sido clausurado. En su lugar, se ha revelado que los empleados que continúan su labor, ahora trabajarán a distancia, puesto que ya no habrá oficinas físicas. Sin lugar a dudas, una noticia que ha causado una serie de sentimientos mixtos en los empleados y fans del equipo.

El último proyecto que vimos por parte de Toys For Bob fue Crash Team Rumble, el cual ha recibido una serie de actualizaciones durante los últimos meses. Sin embargo, se desconoce cuál será su siguiente proyecto. Aunque muchos esperan una nueva entrega de plataformas de Crash o Spyro, por el momento no hay indicios de que esto vaya a suceder.

Junto a esto, recordemos que hace un par de años Toys For Bob fue asignado a ser un estudio de soporte para Call of Duty, y han trabajado en las últimas entregas de la serie creando materiales y elementos cosméticos. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que, tras los despidos y el cierre de oficinas, este sea el enfoque total del equipo, algo que podría decepcionar a más de una persona. Solo nos queda esperar a que Toys For Bob comparta más información sobre su futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los despidos del estudio aquí. De igual forma, la FTC arremetió contra Microsoft por los despidos recientes.

Nota del Editor:

Si bien es bueno ver que Toys For Bob sigue con vida, sigue siendo triste la situación en la que se encuentran. No hay un solo rastro que apunte a la existencia de un nuevo juego de Spyro o Crash, y durante los últimos años el estudio se ha enfocado en proporcionar soporte al desarrollo del Call of Duty en turno, algo que parece ser su destino hasta el final de los tiempos.

Vía: Jez Corden