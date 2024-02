La FTC arremete contra Microsoft por los despidos

Estas últimas semanas han sido todo un escándalo en el mundo de los videojuegos, dado que se reportaron casi 2000 despidos dentro de los división de videojuegos, concretamente en sitios como Bethesda, Zenimax y la recién adquirida Activision Blizzard. Con esta información en mente, hay empresas que no están de acuerdo con dichas decisiones, incluyendo quienes le dieron la aprobación de compra hace meses a los de redmond, hablamos de ni más ni menos que la FTC.

Se ha presentado un aviso al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, advirtiendo sobre las actividades recientes de Microsoft a nivel de la división de los juegos. Se aborda el despido de casi 2.000 empleados por parte de la gran empresa, muchos de los cuales están de alguna manera relacionados con Activision Blizzard, esto como parte de una supuesta reestructuración de la compañía con puestos que se dicen no aportan mucho a la compañía.

En el informe se dice que la propia Microsoft está contradiciéndose a sí misma debido a que en un inicio se había dicho que al hacer la compra no habría afectados, pero ahora en consecuencia miles de personas han dejado sus labores de forma forzada. Incluso se habla de que Toys For Bob ha cerrado sus oficinas, y no solo se habla del lugar físico, sino que todos los desarrolladores de la misma se disolvieron para que el estudio se quedase sin nadie a cargo.

Aquí parte del comunicado:

El plan recientemente informado de Microsoft para eliminar 1.900 puestos de trabajo en su división de videojuegos, incluida su recién adquirida unidad Activision, contradice las declaraciones anteriores que hizo ante este Tribunal.

Vale la pena mencionar, que por ahora no hay manera de revertir la compra hecha por Microsoft, pues incluso ya destituyó a quién antes fuera CEO de la misma. Sin embargo, es preocupante la cantidad de despidos que incluyen a personas claves dentro de la empresa que tiene a Skylanders en sus manos.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: No sé si tenga sentido que se meta una apelación ahora que Microsoft tiene a Activision Blizzard en sus manos. Con esto en mente, tal vez no era tan buena decisión que los diferentes exponentes permitieran que se llevase a cabo la transacción a finales del año pasado.