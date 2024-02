Roban 40 iPhone en plena luz del día

Los productos se han convertido en algunos de los celulares, tabletas y dispositivos de realidad mixta más deseados de los últimos años. De esta forma, recientemente se popularizó un video en donde podemos ver a alguien robando 40 iPhone en plena luz del día, y sin que alguna autoridad interviniera.

En sitios como Twitter y TikTok se ha popularizado un video en donde podemos ver a un ladrón agarrar cerca de 40 iPhone que estaban en el mostrador de una Apple Store. Ninguno de los compradores interviene, más allá de la persona que grabó este incidente, y se puede observar una patrulla estacionada afuera de la tienda, pero no hay rastro alguno de intentar detener el crimen.

This is why stores in Oakland are shutting down and why you can't have nice things. pic.twitter.com/98DLSDwRtO

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 7, 2024